رقصوا فوق القبور.. "مجلس الأوقاف" بالقدس يدين "تدنيس" مقبرة باب الرحمة

أدان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس -الأحد- "تدنيس" مستوطنين إسرائيليين مقبرة باب الرحمة الإسلامية المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى، وقيامهم بالرقص فوق قبور المسلمين.

وأدان المجلس في بيان وصلت نسخة منه للجزيرة نت "واقعة الاعتداء المدان الذي أقدمت عليه مجموعة من المتطرفين اليهود صباح الأحد من اقتحام مقبرة باب الرحمة على السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك مقابل مصلى باب الرحمة من الخارج وتدنيسها، والدوس بأقدامهم والرقص فوق قبور أموات المسلمين بحماية معززة من شرطة الاحتلال وعساكرها".

وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات المستوطنين يتجولون ويرقصون فوق قبور المقبرة.

فيديو يظهر مسـ.ـتوطنين يقتحمون مقبرة باب الرحمة ويرقصون فوق قبور المسلمين بحماية شرطة الاحـ.ـتلال pic.twitter.com/2ox1JkmmsE — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) September 25, 2023

وأضاف مجلس الأوقاف أن المشهد "يعكس روحا عدائية ضد مقبرة تمثل تاريخ حضارتنا الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك وفي عموم المدينة المقدسة".

واستنكر المجلس كافة الإجراءات الشرطية والعسكرية المستجدة في الفترة الأخيرة في محيط المسجد الأقصى وداخله "بما فيها اقتحامات المتطرفين اليهود التي استباحت كل المحرمات الدينية والقانونية".

وتابع أن الإجراءات القمعية المدانة على أبواب المسجد الأقصى "تجاوزت كل الحدود من ممارسة التدقيق الأمني التعسفي واحتجاز البطاقات الشخصية لكافة المصلين المتوجهين إلى رحاب المسجد".

فوق قبور المسلمين داسوا ورقصوا وعربدوا وأدوا طقوسهم التوراتية.

هكذا انتهك عشرات المستوطنين حرمة مقبرة باب الرحمة الإسلامية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المتطرفون على المقابر الإسلامية بشكل عام ومقبرة باب الرحمة بشكل خاص، لا سيّما… pic.twitter.com/7LXORs7n77 — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) September 25, 2023

وأشار إلى منع الشباب من دخول المسجد الأقصى "دون أي وجه حق وبصورة مقيتة، وفي انتهاك لحرمة وقداسة ورسالة هذا المسجد".

وقال مجلس الأوقاف إن الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى "تمثل بحد ذاتها صمام أمان" للحفاظ عليه، مضيفا أن "للمسلمين وحدهم حق إدارته وصيانته وممارسة شعائرهم وصلواتهم فيه، بالإضافة إلى كافة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

وعبر المجلس عن رفضه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحجة الأعياد اليهودية و"التي ليست لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتاريخ وواقع ورسالة المسجد الأقصى".

واعتبر مجلس الأوقاف أن كافة الإجراءات الإسرائيلية تعد مدخلا لزعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى.

وطالب المجلس شرطة الاحتلال وكافة مؤسساته بـ"ضرورة وقف جميع الممارسات والانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة والحشودات العسكرية على أبوابه".

وتحظى مقبرة باب الرحمة بأهمية خاصة، لاحتضانها قبورا لعدد من الصحابة والعلماء والقيادات وشهداء الفتوحات الإسلامية عبر التاريخ، وتبلغ مساحتها نحو 23 دونما (الدونم ألف متر مربع).