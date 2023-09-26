القدس|فلسطين

رقصوا فوق القبور.. "مجلس الأوقاف" بالقدس يدين "تدنيس" مقبرة باب الرحمة

سور المسجد الأقصى الشرقي من جهة مقبرة باب الرحمة وتظهر اللافتة التي تشير إلى قبر الصحابي عبادة بن الصامت (الجزيرة)
26/9/2023

أدان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس -الأحد- "تدنيس" مستوطنين إسرائيليين مقبرة باب الرحمة الإسلامية المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى، وقيامهم بالرقص فوق قبور المسلمين.

وأدان المجلس في بيان وصلت نسخة منه للجزيرة نت "واقعة الاعتداء المدان الذي أقدمت عليه مجموعة من المتطرفين اليهود صباح الأحد من اقتحام مقبرة باب الرحمة على السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك مقابل مصلى باب الرحمة من الخارج وتدنيسها، والدوس بأقدامهم والرقص فوق قبور أموات المسلمين بحماية معززة من شرطة الاحتلال وعساكرها".

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وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات المستوطنين يتجولون ويرقصون فوق قبور المقبرة.

وأضاف مجلس الأوقاف أن المشهد "يعكس روحا عدائية ضد مقبرة تمثل تاريخ حضارتنا الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك وفي عموم المدينة المقدسة".

واستنكر المجلس كافة الإجراءات الشرطية والعسكرية المستجدة في الفترة الأخيرة في محيط المسجد الأقصى وداخله "بما فيها اقتحامات المتطرفين اليهود التي استباحت كل المحرمات الدينية والقانونية".

وتابع أن الإجراءات القمعية المدانة على أبواب المسجد الأقصى "تجاوزت كل الحدود من ممارسة التدقيق الأمني التعسفي واحتجاز البطاقات الشخصية لكافة المصلين المتوجهين إلى رحاب المسجد".

وأشار إلى منع الشباب من دخول المسجد الأقصى "دون أي وجه حق وبصورة مقيتة، وفي انتهاك لحرمة وقداسة ورسالة هذا المسجد".

وقال مجلس الأوقاف إن الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى "تمثل بحد ذاتها صمام أمان" للحفاظ عليه، مضيفا أن "للمسلمين وحدهم حق إدارته وصيانته وممارسة شعائرهم وصلواتهم فيه، بالإضافة إلى كافة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

وعبر المجلس عن رفضه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحجة الأعياد اليهودية و"التي ليست لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتاريخ وواقع ورسالة المسجد الأقصى".

المكان فلسطين، القدس، باب العامود تاريخ التصوير 25-9-2023 تصوير: ابراهيم حمد (السنجلاوي) الشرح: تشديدات لقوات الاحتلال مع اغلاقات للطرق والاحياء بحجة "يوم الغفران" اليهودي.
مجلس الأوقاف طالب بإنهاء كافة الإجراءات والمظاهر المسلحة والحشود العسكرية على أبواب الأقصى (الجزيرة)

واعتبر مجلس الأوقاف أن كافة الإجراءات الإسرائيلية تعد مدخلا لزعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى.

وطالب المجلس شرطة الاحتلال وكافة مؤسساته بـ"ضرورة وقف جميع الممارسات والانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة والحشودات العسكرية على أبوابه".

وتحظى مقبرة باب الرحمة بأهمية خاصة، لاحتضانها قبورا لعدد من الصحابة والعلماء والقيادات وشهداء الفتوحات الإسلامية عبر التاريخ، وتبلغ مساحتها نحو 23 دونما (الدونم ألف متر مربع).

المصدر : الجزيرة