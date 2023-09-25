خاص بالجزيرة نت
القدس|فلسطين

بالصور.. الجزيرة نت ترصد إغلاقات الاحتلال للقدس بـ"عيد الغفران"

المكان فلسطين، القدس، حي المصرارة وباب العامود تاريخ التصوير 25-9-2023 تصوير: ابراهيم حمد (السنجلاوي) الشرح: اغلاقات للطرق والاحياء بحجة "يوم الغفران" اليهودي.
إغلاقات للطرق والأحياء بدعوى "يوم الغفران" اليهودي (الجزيرة)
25/9/2023

تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة "عيد الغفران"، إغلاقات مشددة في مدينة القدس المحتلة، مستهدفة السكان المقدسيين على وجه الخصوص.

وبدأت الإجراءات الإسرائيلية مع حلول "عيد الغفران" فجر أمس الأحد وتستمر حتى منتصف ليل الاثنين، ومع انتهاء الإجراءات ينتهي الطوق الإسرائيلي المفروض على الضفة الغربية، على أن يتكرر المشهد في الأعياد المقبلة خلال أيام.

الجزيرة نت رصدت بالصور أبرز الإغلاقات في مدينة القدس، وحالة الشلل التي أصابت متاجر المقدسيين في البلدة القديمة من المدينة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية.

المكان فلسطين، القدس، حي المصرارة تاريخ التصوير 25-9-2023 تصوير: ابراهيم حمد (السنجلاوي) الشرح: اغلاقات للطرق والاحياء بحجة "يوم الغفران" اليهودي.
إجراءات الشرطة الإسرائيلية تستهدف الأحياء المقدسية بالإغلاقات ووضع السواتر المادية (الجزيرة)
المكان فلسطين، القدس، باب العامود تاريخ التصوير 25-9-2023 تصوير: ابراهيم حمد (السنجلاوي) الشرح: تشديدات لقوات الاحتلال مع اغلاقات للطرق والاحياء بحجة "يوم الغفران" اليهودي.
تشديدات عسكرية لقوات الاحتلال في منطقة باب العامود وباقي أحياء القدس  (الجزيرة)
المكان فلسطين، القدس، سوق العطارين تاريخ التصوير 25-9-2023 تصوير: ابراهيم حمد (السنجلاوي) الشرح: اغلاقات للمتاجر وللطرق والاحياء بحجة "يوم الغفران" اليهودي.
أكثر من ألفَي محل تجاري تُغلق في القدس قسرا يوم "الغفران" (الجزيرة)
المكان فلسطين، القدس، تقاطع شارع واحد مع شارع الانبياء تاريخ التصوير 25-9-2023 تصوير: ابراهيم حمد (السنجلاوي) الشرح: اغلاقات للطرق والاحياء بحجة "يوم الغفران" اليهودي.
إغلاق الأحياء العربية بالقدس يتجدد في معظم الأعياد اليهودية (الجزيرة)
المكان فلسطين، القدس، شارع نابلس تاريخ التصوير 25-9-2023 تصوير: ابراهيم حمد (السنجلاوي) الشرح: اغلاقات للطرق والاحياء بحجة "يوم الغفران" اليهودي.
كثير من المقدسيين يضطرون لمغادرة المدينة بحثا عن حرية الحركة خلال الأعياد اليهودية (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة