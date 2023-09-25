بالصور.. الجزيرة نت ترصد إغلاقات الاحتلال للقدس بـ"عيد الغفران"

تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة "عيد الغفران"، إغلاقات مشددة في مدينة القدس المحتلة، مستهدفة السكان المقدسيين على وجه الخصوص.

وبدأت الإجراءات الإسرائيلية مع حلول "عيد الغفران" فجر أمس الأحد وتستمر حتى منتصف ليل الاثنين، ومع انتهاء الإجراءات ينتهي الطوق الإسرائيلي المفروض على الضفة الغربية، على أن يتكرر المشهد في الأعياد المقبلة خلال أيام.

الجزيرة نت رصدت بالصور أبرز الإغلاقات في مدينة القدس، وحالة الشلل التي أصابت متاجر المقدسيين في البلدة القديمة من المدينة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية.