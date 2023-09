اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين -اليوم الأحد- المسجد الأقصى بمدينة القدس، في وقت أبعدت فيه قوات الاحتلال عددا من المصلين عن المسار المعتاد للاقتحامات التي جاءت تلبية لدعوات من جمعيات استيطانية بمناسبة عيد الغفران اليهودي.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية التي تدير المسجد الأقصى -في بيان مقتضب وصلت الجزيرة نت نسخة منه- أن عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد في الفترة الصباحية (من 07:30 إلى 11:30 بتوقيت فلسطين) بلغ 552 مستوطنا، في حين بلغ عدد المقتحمين 121 في فترة ما بعد الظهر (01:30 إلى 02:30).

وقال شاهد عيان من داخل المسجد الأقصى للجزيرة نت إن شرطة الاحتلال أبعدت عددا من المصلين -وبينهم نساء- عن المسار المعتاد للاقتحامات قبالة المسجد القبلي.

ووفق الشاهد، فإن اقتحام الأقصى يبدأ من باب المغاربة وينتهي بباب السلسلة، وكلاهما في الحائط الغربي للمسجد الأقصى.

وذكر أن الاقتحام يكون على شكل مجموعات تمضي في مسارات معتادة قبالة المصلى القلبي المسقوف من المسجد جنوبا، إلى السور الشرقي وباب الرحمة شرقا، ثم إلى باب الأسباط في الجدار الشمالي للمسجد، وباقي الأبواب في الجدار الغربي وصولا إلى باب السلسلة.

وأشار الشاهد إلى مشاركة حاخامات وأعضاء سابقين في الكنيست، منهم يهودا غليك، بالإضافة إلى أداء أغان ورقصات على بعض أبواب المسجد.

Settlers’ incursions into Al-Aqsa Mosque on the so-called “Yom Kippur” pic.twitter.com/NBXUqdGJdB

— Jerusalem Governorate محافظة القدس الشريف (@jerusalemgov) September 24, 2023