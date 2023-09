الاحتلال يبعد فلسطينيتين عن المسجد الأقصى

قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس إبعاد سيدتين فلسطينيتين عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في بيان مقتضب على صفحته في فيسبوك إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم الخميس "الحاجة نفيسة خويص بعد توقيفها خلال سيرها في ميدان عمر بن الخطاب في القدس القديمة".

وأضاف أنه جرى اقتياد خويص إلى مركز شرطة القشلة للتحقيق، ثم أفرج عنها "بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر".

وأمس الأربعاء، جددت الشرطة قرار "منع دخول الأقصى لمدة 6 أشهر ومنع السفر لمدة 5 أشهر" بحق المقدسية خديجة خويص، وفق المصدر نفسه.

#تجديد قرار "منع دخول الأقصى لمدة 6 أشهر ومنع السفر لمدة 5 أشهر" للسيدة المقدسية خديجة خويص

Renewing the order to ban the Jerusalemite Mrs. Khadija Khweis from entering Al-Aqsa Mosque and a ban on traveling for 6 months pic.twitter.com/f2eCEzWNrV

— Silwanic (@Silwanic1) September 20, 2023