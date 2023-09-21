القدس|فلسطين

الاحتلال يبعد فلسطينيتين عن المسجد الأقصى

ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المقدسية نفيسة خويص للملاحقة (شبكات التواصل)
21/9/2023

قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس إبعاد سيدتين فلسطينيتين عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في بيان مقتضب على صفحته في فيسبوك إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم الخميس "الحاجة نفيسة خويص بعد توقيفها خلال سيرها في ميدان عمر بن الخطاب في القدس القديمة".

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وأضاف أنه جرى اقتياد خويص إلى مركز شرطة القشلة للتحقيق، ثم أفرج عنها "بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر".

وأمس الأربعاء، جددت الشرطة قرار "منع دخول الأقصى لمدة 6 أشهر ومنع السفر لمدة 5 أشهر" بحق المقدسية خديجة خويص، وفق المصدر نفسه.

وتزايدت في الأيام الأخيرة قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى، في وقت تصاعدت فيه أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى مع حلول الأعياد اليهودية.

ومنذ يوم الجمعة الماضي بدأت الأعياد اليهودية بعيد رأس السنة العبرية، يليه "يوم الغفران" في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، في حين يبدأ عيد "المظلة" أو "السكوت" في 29 سبتمبر/أيلول الجاري ويستمر حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أما عيد "بهجة التوراة" فيحل بدءا من السادس من الشهر نفسه.

المصدر : الجزيرة