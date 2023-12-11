بالصور.. الإضراب يشل مناحي الحياة في القدس

القدس المحتلة- عم الإضراب الشامل -اليوم الاثنين- مدينة القدس المحتلة، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأغلقت المحلات التجارية والمدارس والبنوك والمؤسسات الأهلية والخدماتية أبوابها في كافة أحياء وشوارع المدينة، بما في ذلك البلدة القديمة، بينما التزم السكان بيوتهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع إضراب مماثل شل مناحي الحياة في الضفة الغربية التزاما بدعوات نشطاء للإضراب في أنحاء العالم دعما لغزة، وللمطالبة بوقف العدوان عليها.