القدس|فلسطين

بالصور.. الإضراب يشل مناحي الحياة في القدس

القدس-11 ديسمبر 2023- خاص بالجزيرة نت - الإضراب الشامل يشل مناحي الحياة في القدس تزامنا مع حملة أعلنها نشطاء للإضراب في أنحاء العالم
القدس تفاعلت بقوة مع دعوات الإضراب في أنحاء العالم تضامنا مع غزة (الجزيرة)
11/12/2023

القدس المحتلة- عم الإضراب الشامل -اليوم الاثنين- مدينة القدس المحتلة، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأغلقت المحلات التجارية والمدارس والبنوك والمؤسسات الأهلية والخدماتية أبوابها في كافة أحياء وشوارع المدينة، بما في ذلك البلدة القديمة، بينما التزم السكان بيوتهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع إضراب مماثل شل مناحي الحياة في الضفة الغربية التزاما بدعوات نشطاء للإضراب في أنحاء العالم دعما لغزة، وللمطالبة بوقف العدوان عليها.

المتاجر أغلقت أبوابها في البلدة القديمة من القدس (الجزيرة)
القدس-11 ديسمبر 2023- خاص بالجزيرة نت - الإضراب الشامل يشل مناحي الحياة في القدس تزامنا مع حملة أعلنها نشطاء للإضراب في أنحاء العالم
سكان القدس التزموا منازلهم وعطلوا أعمالهم تضامنا مع غزة (الجزيرة)
القدس-11 ديسمبر 2023- خاص بالجزيرة نت - الإضراب الشامل يشل مناحي الحياة في القدس تزامنا مع حملة أعلنها نشطاء للإضراب في أنحاء العالم
إضراب القدس شمل بلداتها وقراها ومختلف أحيائها (الجزيرة)
القدس-11 ديسمبر 2023- خاص بالجزيرة نت - الإضراب الشامل يشل مناحي الحياة في القدس تزامنا مع حملة أعلنها نشطاء للإضراب في أنحاء العالم
سبق وخاضت القدس إضرابا مماثلا تضامنا مع غزة يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (الجزيرة)
القدس-11 ديسمبر 2023- خاص بالجزيرة نت - الإضراب الشامل يشل مناحي الحياة في القدس تزامنا مع حملة أعلنها نشطاء للإضراب في أنحاء العالم
التزام بالإضراب في أحياء المدينة المقدسة خارج البلدة القديمة (الجزيرة)
القدس-11 ديسمبر 2023- خاص بالجزيرة نت - الإضراب الشامل يشل مناحي الحياة في القدس تزامنا مع حملة أعلنها نشطاء للإضراب في أنحاء العالم
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يفرض الاحتلال إجراءات على دخول البلدة القديمة ومع ذلك فهي تشارك بالإضراب (الجزيرة)
القدس-11 ديسمبر 2023- خاص بالجزيرة نت - الإضراب الشامل يشل مناحي الحياة في القدس تزامنا مع حملة أعلنها نشطاء للإضراب في أنحاء العالم
إضافة إلى الإضراب التجاري أغلقت المؤسسات الأهلية أبوابها (الجزيرة)
القدس-11 ديسمبر 2023- خاص بالجزيرة نت - الإضراب الشامل يشل مناحي الحياة في القدس تزامنا مع حملة أعلنها نشطاء للإضراب في أنحاء العالم
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتعرض الأحياء الفلسطينية بالقدس لمضايقات وإجراءات مشددة من الاحتلال (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة