صور.. قيود على الصلاة بالأقصى للجمعة السابعة على التوالي

القدس المحتلة- لم تلق الهدنة القائمة في غزة صدى في القدس، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي للجمعة السابعة على التوالي فرض قيود مشددة على الصلاة في المسجد الأقصى.

فقد ‎نشرت قوات الاحتلال حواجزها الشرطية على مداخل بلدة القدس القديمة، ومنعت كل من لا يسكن فيها من الدخول، مما حال دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

واضطر عشرات الفلسطينيين إلى أداء صلاة الجمعة في الشوارع المحيط بالبلدة القديمة.

وفي حي وادي الجوز إلى الشرق من المسجد الأقصى، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي استخدمت القنابل الغازية وسيارات ضخ المياه العادمة، لمنع السكان الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وفق شهود عيان.

‎وقال المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية، محمد الأشهب للجزيرة نت إن نحو 5 آلاف مصلٍ فقط تمكنوا من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بعد أن منعت قوات الاحتلال دخول البلدة القديمة لغير سكانها.

ومنذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى" وبدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر، يفرض الاحتلال تشديدات خانقة على بلدة القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك.