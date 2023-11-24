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القدس|فلسطين

صور.. قيود على الصلاة بالأقصى للجمعة السابعة على التوالي

ألبوم الجمعة السابعة في الأقصى
الاحتلال منع آلاف المصلين من الوصول إلى الأقصى وقمع من أقاموا الصلاة على الحواجز (الجزيرة)
24/11/2023

القدس المحتلة- لم تلق الهدنة القائمة في غزة صدى في القدس، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي للجمعة السابعة على التوالي فرض قيود مشددة على الصلاة في المسجد الأقصى.

فقد ‎نشرت قوات الاحتلال حواجزها الشرطية على مداخل بلدة القدس القديمة، ومنعت كل من لا يسكن فيها من الدخول، مما حال دون تمكن آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

واضطر عشرات الفلسطينيين إلى أداء صلاة الجمعة في الشوارع المحيط بالبلدة القديمة.

وفي حي وادي الجوز إلى الشرق من المسجد الأقصى، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي استخدمت القنابل الغازية وسيارات ضخ المياه العادمة، لمنع السكان الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وفق شهود عيان.

‎وقال المنسق الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية، محمد الأشهب للجزيرة نت إن نحو 5 آلاف مصلٍ فقط تمكنوا من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بعد أن منعت قوات الاحتلال دخول البلدة القديمة لغير سكانها.

ومنذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى" وبدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر، يفرض الاحتلال تشديدات خانقة على بلدة القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

 

ألبوم الجمعة السابعة في الأقصى
مئات الفلسطينيين أدوا الصلاة حيث منعوا من الوصول إلى المسجد الأقصى (الجزيرة)
ألبوم الجمعة السابعة في الأقصى
الاحتلال استخدم الغاز لتفريق فلسطينيين في حي وادي الجوز حاولوا الوصول إلى المسجد الأقصى (الجزيرة)

 

ألبوم الجمعة السابعة في الأقصى
للجمعة السابعة على التوالي يواصل الاحتلال تعزيز قواته في القدس ومحاصرة المسجد الأقصى (الجزيرة)
ألبوم الجمعة السابعة في الأقصى
شوارع القدس تحولت إلى مصليات للممنوعين من الوصول إلى الأقصى (الجزيرة)
ألبوم الجمعة السابعة في الأقصى
الاحتلال استخدم شاحنة رش المياه العادمة لمنع الوصول إلى الأقصى (الجزيرة)
ألبوم الجمعة السابعة في الأقصى
نحو 5 آلاف مصل تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (الجزيرة)
ألبوم الجمعة السابعة في الأقصى
سمح فقط لسكان البلدة القديمة من القدس وخاصة كبار السن من دخول الأقصى (الجزيرة)
ألبوم الجمعة السابعة في الأقصى
قبل 7 أكتوبر كان يتجاوز عدد المصلين أيام الجمعة 50 ألف مصل (الجزيرة)

 

المصدر : الجزيرة