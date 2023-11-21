الهلال الأحمر بالقدس.. مهمات مضاعفة بعد طوفان الأقصى

القدس المحتلة- منذ تفجر الأوضاع في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واندلاع معركة "طوفان الأقصى"، تعيش مدينة القدس على وقع إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة رافقها تصعيد ميداني.

ولمواجهات تطورات الميدان، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المدينة حالة التأهب، ورفعت جاهزية طواقم الإسعاف والطوارئ لمواجهة الأحداث الميدانية، وفعّلت خطة الطوارئ التي تعمل بها في الأحداث الكبرى، وفق المتحدث باسم الجمعية محمد الفتياني.

وأضاف الفتياني في حديثه للجزيرة نت "بعد 7 أكتوبر ازدادت الاتصالات التي ترِد إلى قسم الإسعاف والطوارئ، سواء كانت مرضية أو نتيجة المواجهات، التي ازدادت ونتج عنها إصابات علينا التعامل معها".

وأشار المتحدث إلى أن "سيارات الإسعاف والطواقم على أهبة الاستعداد، وفي حالة استنفار دائم".

وقال الفتياني إن الوضع في غزة ألقى بظلاله على الحالة العامة في القدس "الأحداث أثّرت على المدينة المقدسة، هناك حواجز تم إغلاقها مثل قلنديا (شمالي المدينة) ومخيم شعفاط (شرق)، وهذا أثّر في سرعة استجابتنا للأحداث".

وأشار إلى عوائق وحواجز وإجراءات تفتيش ومضايقات لطواقم الإسعاف خلال قيامها بواجبها خاصة أثناء المواجهات حيث تمنعها القوات الإسرائيلية من الوصول إلى مناطق المواجهات وأخذ المصابين.

وقال الفتياني إن أحوج ما تكون إليه الجمعية حاليا هو "زيادة عدد سيارات الإسعاف والطواقم والمعدات والمستشفيات الميدانية استعدادا لأحداث أو تطورات كبرى".

وتابع أن الهلال الأحمر بحاجة إلى تعزيز طواقمه في بعض البلدات والقرى التي عزلها الجدار عن القدس، حتى تكون جاهزة لتقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين بشكل أفضل.