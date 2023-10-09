القدس.. قوات الاحتلال تعتقل المعلمة هنادي الحلواني

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بعد ظهر اليوم الاثنين، المعلمة في المسجد الأقصى والمبعدة عنه هنادي الحلواني، بعد اقتحام منزلها في حي وادي الجوز والاعتداء على أفراد أسرتها.

وعلمت الجزيرة نت أن الاقتحام خلّف أضرارا كبيرة في محتويات المنزل، وأن قوات الاحتلال خربت ممتلكات العائلة، وضربت زوج المعتقلة ونجلها، ضربا مبرحا، وأرغمت ابنتها على خلع ملابس مولودتها التي رأت النور قبل أيام.

وقبل أيام، تعرضت هنادي الحلواني للاعتداء والاعتقال من قبل شرطة الاحتلال، في حين كانت تردد "الله أكبر" على أبواب المسجد على مسمع من جماعات استيطانية أثناء خروجها من اقتحاماتها للأقصى.

يذكر أن الحلواني تعرضت في حياتها لسلسلة اعتقالات وعقوبات وإبعادات عن المسجد الأقصى.