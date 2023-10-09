أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى في 20 عاما

القدس المحتلة: بدأت اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى عام 2003 ببضعة آلاف، ثم أخذت أعدادهم تزداد سنويا بشكل ملحوظ، حتى تجاوزت 41 ألفا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023.

وكانت الاقتحامات أكثر كثافة في فترة الأعياد اليهودية، وإليكم أعداد المقتحمين في العقدين الأخيرين:

بين 2004 و2013 تراوح عدد المقتحمين بين 6 و7 آلاف سنويا.

بين 2014 و2016 تضاعف العدد ليتراوح بين 11 و14 ألفا.

بين 2017 و2020 تضاعف العدد مرة أخرى ليتراوح بين 25 و29 ألفا.

عام 2021 بلغ إجمالي عدد المقتحمين نحو 35 ألفا.

عام 2022 ارتفع العدد إلى 42 ألفا.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بلغ عدد المقتحمين 41 ألفا.