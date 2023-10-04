تقرير: 41 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى هذا العام

قال تقرير رسمي فلسطيني إن نحو 41 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف التقرير الصادر عن محافظة القدس، أعلى سلطة فلسطينية رسمية تمثل المدينة، ويتضمن معطيات عن الربع الثالث من العام الجاري أن "41.162 مسوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية شهر (سبتمبر) أيلول".

وأشار التقرير إلى "أن 14 ألفا و886 مستوطنا اقتحموا المسجد في الشهور الثلاثة الماضية" إضافة إلى تسجيل دخول نحو 250 ألفا "تحت مسمى سياحة" خلال نفس الفترة.

من جهة ثانية، ذكر التقرير أن الربع الثالث من هذا العام تخلله استشهاد 3 مقدسيين، مشيرا إلى استمرار احتجاز جثامين 25 شهيدا مقدسيا.

وعن حالات الاعتقال، تحدث التقرير عن اعتقال 464 مقدسيا خلال الشهور الثلاثة الماضية، بينهم 62 طفلا و32 سيدة، إضافة إلى 54 قرارا بالحبس المنزلي.

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3 شهداء و(464) حالة اعتقال و(74) عملية هدم وتجريف لأراضٍ و(14886) مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك خلال الربع الثالث من العام 2023https://t.co/A0Zx2tmzkX pic.twitter.com/1PBNIZCpUt — Jerusalem Governorate محافظة القدس الشريف (@jerusalemgov) October 3, 2023

وأضاف أن المستوطنين نفذوا 55 اعتداء ضد المقدسيين، بينها 15 اعتداء "بالإيذاء الجسدي".

وعن عمليات الهدم أفاد التقرير، بتسجيل 74 عملية هدم وتجريف، منها 17 حالة هدم ذاتي، إضافة إلى أكثر من 84 إخطارا بالهدم.

ويعيش الفلسطينيون في القدس ضائقة سكنية كبرى بسبب منع البناء وارتفاع تكاليف التراخيص في المناطق المسموح البناء فيها مما تسبب في إقامة أبنية بدون تراخيص وهجرة عشرات الآلاف إلى خارجها، وتحديدا في المناطق التي عزلها الجدار خارج القدس.

وتخيّر سلطات الاحتلال أصحاب المنازل غير المرخصة بهدم المنزل بأنفسهم أو تولي الاحتلال مهمة الهدم، وعلى صاحب المنزل دفع تكاليف الهدم الباهظة.