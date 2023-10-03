مسيحيون يشتكون "الاضطهاد" الإسرائيلي في القدس

قال مجلس الكنائس العالمي في القدس، اليوم الثلاثاء، إن المسيحيين يتعرضون لـ "الاضطهاد" من قبل جماعات إسرائيلية متطرفة، منتقدا صمت الحكومة الإسرائيلية إزاء ذلك.

وقال منسق مكتب مجلس الكنائس العالمي بالقدس يوسف ضاهر: "نشعر بالاضطهاد لنا كمسيحيين وللمسيحية كدين في البلد".

وأمس الاثنين، بصق متطرفون إسرائيليون على الأرض أثناء خروج مسيحيين وهم يحملون الصليب من كنيسة بالبلدة القديمة في القدس، في طريق الآلام بالبلدة القديمة وتم توثيق ذلك من قبل نشطاء بشريط فيديو.

هكذا بصق قطعان المستوطنين اليهود اليوم على المسيحيين المشاركين في مسيرة احتفالية دينية في القدس المحتلة. هذا إرهاب وتطرف محمود. أين بابا الفاتيكان؟ والعالم المنافق الذي يتحدث عن احترام حرية العبادة؟ pic.twitter.com/lyUGHtTt2w — د.صالح النعامي (@salehelnaami) October 2, 2023

وأضاف ضاهر: "يوجد اضطهاد يهودي إسرائيلي يتم تشجيعه سواء من خلال إهمال الشرطة أو بالكلام الذي يصدر عن وزراء الحكومة الإسرائيلية".

وأردف: "الأمر مرتبط بالحكومة الإسرائيلية وإهمال الشرطة والسلطات للموضوع، لأنه لو قامت الشرطة بدورها لا يتم الاعتداء على ممتلكات كنسية ولا يتم الاعتداء على المسيحيين بالبصق".

ولفت إلى أنه "على مقربة من مكان اعتداء الاثنين، يوجد عناصر شرطة وأمن إسرائيليون بشكل دائم".

وتابع: "لو كانت الشرطة الإسرائيلية جادة لما كانت تسمح بمثل هذه الاعتداءات، هناك إهمال من السلطات وهذا يشجع هؤلاء المتطرفين".

ويقدر ضاهر أعداد المسيحيين الفلسطينيين بالقدس بنحو 8 آلاف، إضافة إلى أن مئات آلاف المسيحيين يزورون المدينة وخاصة الأماكن الدينية المسيحية فيها.

مستوطنون #إسرائيليون يعتدون لفظيًا ويبصقون على راهبات #مسيحيات في #القدس قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بالإساءة اللفظية والبصق على الراهبات المسيحيات في طريق الآلام في القدس، وهو طريق ذو أهمية دينية يُعتقد أنه هو الطريق الذي سار فيه يسوع المسيح في طريقه إلى صلبه تخيلوا… pic.twitter.com/qlk3LHaCMS — maryam_with_you 👈🏻 (@maryam_with_you) September 26, 2023

وأشار إلى أن الكنائس قدمت إلى الشرطة الإسرائيلية في الأشهر الماضية، العديد من الشكاوى المدعومة بأشرطة فيديو ولكن دون جدوى.

وأضاف: "سجلنا حوالي 12-13 اعتداء على ممتلكات كنسية، أما البصق فهو مستمر، ويزداد ونحن نشاهده وهو يتكرر، أسبوعيا هناك حادثة او حادثتان".

ورأى ضاهر، أن ما يجري هو "كراهية للمسيحية".

وقال: "الكنائس أصدرت بالأشهر الماضية نحو 12 بيانا دعت في آخر اثنين منها لتوفير الحماية الدولية ولكن لا أحد يتحرك".

وعادة ما تعلن الشرطة الإسرائيلية التحقيق في حوادث الاعتداء ولكن لم تشر إلى تقديم أي لائحة اتهام ضد معتدين.​​​​​​​

وازدادت في الأيام الأخيرة اعتداءات المستوطنين في القدس بالتزامن مع احتفالاتهم بالأعياد اليهودية، وطالت مسلمين ومسيحيين ومقدسات إسلامية ومسيحية، في مقدمتها المسجد الأقصى.