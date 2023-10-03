أبرز الردود على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

للأسبوع الثالث على التوالي، تتواصل اقتحامات المستوطنين المكثفة للمسجد الأقصى، تلبية لدعوة جماعات متطرفة بمناسبة حلول الأعياد اليهودية، وسط تنديد متواضع من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.

وبدأت الأعياد اليهودية منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع، ويتخللها اقتحام الأقصى على شكل مجموعات بمصاحبة عشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وفي ما يلي نرصد أبرز الردود والتعقيبات الدولية والفلسطينية على تلك الاقتحامات في الساعات الأخيرة:

فلسطين: حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الثلاثاء من استمرار الاقتحامات، مضيفا أن "هذه الاستفزازات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه تشكل منهجًا خطيرا هدفه تفجير الأوضاع؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها".

كما دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "بأشد العبارات" التصعيد الحاصل "وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من استهداف جدي وتصعيد في أعداد المشاركين في الاقتحامات".

كما دانت محاولة فرض وقائع جديدة على المسجد الأقصى من شأنها إدخال تغييرات حاسمة على واقعه التاريخي والسياسي والقانوني عن طريق تقسيمه مكانيا.

الأردن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة -في بيان صحفي أمس الاثنين- إن "على إسرائيل احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية".

وطالب إسرائيل بـ"الكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته"، مضيفا أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

تركيا تعبر عن قلقها من الانتهاكات المتزايدة في "الأقصى" وعن رفضها المساس بالوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدسhttps://t.co/UMvwu29fPc — TRT عربي (@TRTArabi) October 2, 2023

تركيا: أعربت وزارة الخارجية التركية أمس الاثنين عن قلقها إزاء "تصاعد الممارسات المتزايدة مؤخرا التي تنتهك قدسية المسجد الأقصى".

وأضافت -في بيان- أن أنقرة ترفض "جميع الاعتداءات التي تستهدف قدسية الأماكن المقدسة في القدس، وعلى رأسها الحرم الشريف، وتنتهك مكانتها التاريخية".

ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تجنّب كافة "الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تصعيد التوتر على أرض الواقع"، واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص "على الفور".

منظمة التعاون الإسلامي: دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي -في بيان أمس الاثنين- اقتحام المسجد الأقصى "والاعتداء السافر على المصلين واعتقال عدد منهم".

واعتبرت ذلك "امتدادًا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

دانت الأمانة العامة ل #منظمة_التعاون_الإسلامي بشدة اقتحام قوات الاحتلال #الإسرائيلي للمسجد #الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين واعتقال عدد منهم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي، معتبرةً ذلك امتداداً لانتهاكات #إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة. pic.twitter.com/yeaLYBbM0b — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) October 2, 2023

مجلس الأوقاف بالقدس: عقد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف اليوم الثلاثاء جلسة طارئة على ضوء الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، أكد فيه "رفضه المطلق لفرض سياسات الأمر الواقع الظالمة القائمة على منطق القوة التي تمعن بها سلطات الاحتلال في المسجد".

وأكد هوية المسجد الأقصى "كمسجد إسلامي بكل مساحته وفضائه فوق وتحت الأرض"، مضيفا أن "الانتهاكات الأخيرة دليل قاطع على أن الأقصى في خطر كبير".

وطالب دول العالم الحر -خاصة العربية والإسلامية- "بوقف حالة التهاون والتواطؤ بحق القدس ومقدساتها والتحرك العاجل الجاد بمستوى الخطورة التي تتعرض لها قضية الأقصى".





الهيئة الإسلامية المسيحية: حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء من تصاعد العدوان الإسرائيلي "غير المسبوق على المسجد الأقصى واستباحته من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال".

وقالت إن المسجد الأقصى "تحول إلى بؤرة استهداف من كافة مكونات المؤسسة الإسرائيلية التي تسعى لفرض وقائع وحقائق جديدة تتيح لليهود الصلاة بصورة علنية في باحات المسجد".

حماس والجهاد: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء إن منع الاحتلال المصلين من الوصول إلى المسجدين الأقصى والإبراهيمي "تصعيد خطير للحرب الدينية على المقدسات".

وأضاف المتحدث باسمها حازم قاسم أن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال"، داعيا "المقاومة إلى تصعيد ضرباتها".

كما حذّرت حركة الجهاد الإسلامي من أن جرائم الاعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى "لا يمكن أن تمر من دون رد".