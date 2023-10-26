إجراءات الاحتلال بالقدس تطال طلبة مدارس المسجد الأقصى

القدس المحتلة-خاص: يتعرض الطلبة المقدسيون الملتحقون بمدارس تقع داخل المسجد الأقصى للمضايقات كل صباح خلال توجههم إلى مدارس، من بينها التوقيف وتفتيش الحقائب والاستجواب من خلال جنود الاحتلال المتمركزين على أبوابه.

ومن بين أهداف التفتيش، وفق شهود عيان، البحث عن كتب المنهاج الفلسطيني، غير المسموح بإدخاله إلى مدارس القدس.

عدسة الجزيرة نت تمكنت من تصوير جزء من الإجراءات التي يتعرض لها الطلبة يوميا، خاصة بعد انطلاق "معركة طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.

ويوجد داخل المسجد الأقصى 3 مدارس، يلتحق بها نحو 600 طالب وطالبة، كما يوجد مدارس أخرى خارج أسواره.

ومنذ اندلاع المعركة وبدء العدوان على غزة، بات فلسطينيو القدس عرضة لإجراءات ومضايقات تحول دون وصول كثيرين إلى البلدة القديمة من القدس والصلاة في المسجد الأقصى.

وبموجب تلك الإجراءات يمنع دخول البلدة القديمة لغير سكانها، في حين لا يسمح بدخول المسجد الأقصى إلا للطلبة وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وكبار السن.

ومقابل الإجراءات التي تستهدف المقدسيين، يتواصل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحرية مع انتشار قوات الاحتلال في باحاته.