سندس الرجبي.. مقدسية تحفر نباتات القرى المهجرة على السيراميك

القدس المحتلة- اختارت المقدسية سندس الرجبي، فن الرسم على السيراميك لتخدم مدينتها وقضيتها؛ من خلال مشروعها الخاص "إستوديو الفن-السيراميك".

تقول سندس للجزيرة نت، إنها تعكف حاليا على جمْع أوراق نباتات مثمرة كان زرعها الأجداد في القرى المهجرة إبان نكبة 1948، وطباعة أوراقها على الطين، في محاولة لإحياء قصص تلك القرى من خلال إنتاج تصاميم وأشكال مختلفة بتلك الأوراق.

وتوضح أنها اختارت نباتات زرعها اللاجئون بأنفسهم قبل هجرتهم، ولا تزال تعطي ثمارا حتى اليوم، وبهذا النوع من الفن تنقل النبتة من طين الأرض إلى طين الصلصال.

وعن اختيارها هذا النوع من الفن، تقول سندس، إنها تكاد تحاكي أشجار التين والعنب، وتلمس فيها همّ انتظار أصحابها الذين طال غيابهم عنها.

وتضيف، أن القطع الفنية "تعطي تفاصيل لا نراها بالعين المجردة للنبتة ببصمة باهرة".

وتشير الفنانة المقدسية إلى أن القطع الفنية إضافة إلى كونها ذاكرة تحكي قصص المكان، لها استخدامات شخصية؛ مثل: الكؤوس، والصحون، والهدايا التي نقتنيها وغيرها.

وبدأت سندس مشروعها في 2020، وتهتم بالإضافة إلى إنتاج قطع فنية من الخزف وطباعة النباتات، بإنتاج تصاميم خاصة بمدينة القدس.