محافظة القدس: الاحتلال يستفرد بمصلى باب الرحمة في الأقصى

القدس المحتلة- قالت محافظة القدس، وهي أعلى جهة رسمية فلسطينية تمثل المدينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستفرد هذه الأيام بمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وصادرت جميع محتوياته.

وأضافت المحافظة على صفحتها بموقع فيسبوك أن "الاحتلال يستفرد بمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، ويمنع المصلين من الوصول إليه".

وأشارت المحافظة إلى "اقتحام المصلى في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ومصادرة محتوياته دون إعادتها" مشيرة إلى زيادة التشديدات "بمنع المصلين من الوصول إليه ضمن التضييقات التي يشهدها المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة"

وقالت إن شرطة الاحتلال صادرت جميع محتويات المصلى، كما حطمت نافذتين من نوافذه، وخربت معدات التنظيف الخاصة به، وقطّعت أسلاك المكبرات الصوتية، وعزلت المصلى عن محيطه.

وبني مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى وملاصقا لجداره الشرقي في العهد الأموي، وظل على الدوام موقع صراع بين المقدسيين والاحتلال الإسرائيلي، حتى أعيد فتحه بعد ما عرف بـ"هبة باب الرحمة" عام 2019 بعد إغلاقه عام 2003.

في سياق متصل، أفادت المحافظة بأن 263 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الأحد، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويتعرض المسجد الأقصى لحصار مشدد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معركة "طوفان الأقصى"، وذلك بعد أيام من اقتحامات واسعة للمسجد نفذتها مجموعات استيطانية تخللها تقييد وصول المصلين إليه والاعتداء على المرابطات.