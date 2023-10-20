صور.. تقييد الوصول إلى المسجد الأقصى للجمعة الثانية على التوالي

القدس المحتلة-خاص: للجمعة الثانية على التوالي فرض الاحتلال الإجراءات المشددة على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة من القدس، والوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

ونشر الاحتلال قواته على مختلف الأبواب، وأقام حواجز مادية تمكنه من التدقيق في هويات المارة، في حين أدى عشرات الفلسطينيين الصلاة قبالة الأبواب المؤدية إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عدد من تمكنوا من الوصول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه بنحو 5 آلاف فقط، في وقت كانت تقدر فيه أعداد المصلين بعشرات الآلاف قبل التشديدات الأخيرة.

وخارج أسوار القدس، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال في عدة أحياء كانت أشدها في حي واد الجوز ببلدة سلوان (جنوبي المسجد الأقصى).

ولليوم الـ13 على التوالي يواصل الاحتلال نشر قواته بكثافة في بلدات وأحياء القدس، حيث بدأت تلك الإجراءات مع انطلاق معركة فرقان الأقصى في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

الاحتلال استخدم القنابل الغازية لتفريق فلسطينيين يحتجون على سياسات الاحتلال (الجزيرة)