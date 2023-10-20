القدس|فلسطين

صور.. تقييد الوصول إلى المسجد الأقصى للجمعة الثانية على التوالي

قيود على الصلاة في المسجد الأقصى 20 أكتوبر 2023
الإجراءات العسكرية المشددة في القدس قلصت أعداد المصلين في المسجد الأقصى (الجزيرة)
20/10/2023-|آخر تحديث: 20/10/202307:29 م (بتوقيت مكة المكرمة)

القدس المحتلة-خاص: للجمعة الثانية على التوالي فرض الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة من القدس، والوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

ونشر الاحتلال قواته على مختلف الأبواب، وأقام حواجز مادية تمكنه من التدقيق في هويات المارة، في حين أدى عشرات الفلسطينيين الصلاة قبالة الأبواب المؤدية إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عدد من تمكنوا من الوصول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه بنحو 5 آلاف فقط، في وقت كانت تقدر فيه أعداد المصلين بعشرات الآلاف قبل التشديدات الأخيرة.

وخارج أسوار القدس، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال في عدة أحياء كانت أشدها في حي واد الجوز ببلدة سلوان (جنوبي المسجد الأقصى).

ولليوم الـ13 على التوالي يواصل الاحتلال نشر قواته بكثافة في بلدات وأحياء القدس، حيث بدأت تلك الإجراءات مع انطلاق معركة فرقان الأقصى في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

Muslim worshippers arrive at the Lion's Gate as they make their way to the the Al-Aqsa Mosque compound for the Friday Noon prayer, in east Jerusalem on October 20, 2023, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
حواجز عسكرية في مختلف أنحاء القدس منذ 7 أكتوبر (الفرنسية)
Muslim Palestinians take part in Friday Noon prayers as Israeli police walks past in East Jerusalem neighborhood of Ras al-Amud, on October 20, 2023, following age restriction by Israeli security to above 50-year-old to worshippers wanting to access the Al-Aqsa Mosque compound, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. Thousands of people, both Israeli and Palestinians have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants based in the Gaza Strip, entered southern Israel in a surprise attack leading Israel to declare war on Hamas in Gaza on October 8. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
مئات الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة على الأبواب المؤدية إلى الأقصى (الفرنسية)
قيود على الصلاة في المسجد الأقصى 20 أكتوبر 2023
حي واد الجوز في بلدة سلوان شهد مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال (الجزيرة)

قيود على الصلاة في المسجد الأقصى 20 أكتوبر 2023

الاحتلال استخدم القنابل الغازية لتفريق فلسطينيين يحتجون على سياسات الاحتلال (الجزيرة)

قيود على الصلاة في المسجد الأقصى 20 أكتوبر 2023
نحو 5 آلاف مصل تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة (الجزيرة)
قيود على الصلاة في المسجد الأقصى 20 أكتوبر 2023
من القيود على الصلاة في المسجد الأقصى منع دخول غير المسنين من خارج البلدة القديمة (الجزيرة)

 

المصدر : الجزيرة