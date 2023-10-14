القدس|فلسطين

طوفان الأقصى.. صور- إجراءات مشددة بالقدس وقيود على صلاة الجمعة بالأقصى

القدس تشهد توترا متصاعدا منذ نحو شهر (رويترز)
14/10/2023

القدس المحتلة – فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة بمدينة القدس وشوارعها وأزقتها، وقيّدت وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة من المدينة والمسجد الأقصى.

وقال شهود عيان للجزيرة نت إن أعدادا قليلة من المقدسيين تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى بسبب تقييد دخوله بكبار السن والنساء.

وتشير الصور من داخل المسجد الأقصى إلى خلو أغلب ساحاته من المصلين، في حين لم يمتلئ المصلى القبلي بالمصلين وظلت صفوفه الخلفية فارغة.

تأتي هذه التطورات في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لقصف شديد في اليوم السابع لمعركة طوفان الأقصى، التي تخوضها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.

الاحتلال يستنفر قواته على أبواب القدس (الفرنسية)
إجراءات الاحتلال حرمت عشرات آلاف المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى (الفرنسية)
إجراءات إسرائيلية مشددة وقيود على صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
قوات الاحتلال منعت الفلسطينيين ممن هم خارج البلدة القديمة من دخولها (الجزيرة)
سمح للمسنين من خارج البلدة القديمة فقط بدخول المسجد الأقصى (الفرنسية)
إجراءات إسرائيلية مشددة وقيود على صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
إجراءات إسرائيلية مشددة وقيود على صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (الجزيرة)
إجراءات إسرائيلية مشددة وقيود على صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
قوات الاحتلال دققت في البطاقات الشخصية للمصلين قبل وصولهم إلى الأقصى (الجزيرة)
إجراءات إسرائيلية مشددة وقيود على صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
أعداد قليلة من المصلين تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى (الجزيرة)
إجراءات إسرائيلية مشددة وقيود على صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
ساحات المسجد الأقصى شبه فارغة بسبب الإجراءات الإسرائيلية على أبوابه (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة