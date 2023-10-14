طوفان الأقصى.. صور- إجراءات مشددة بالقدس وقيود على صلاة الجمعة بالأقصى

القدس المحتلة – فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة بمدينة القدس وشوارعها وأزقتها، وقيّدت وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة من المدينة والمسجد الأقصى.

وقال شهود عيان للجزيرة نت إن أعدادا قليلة من المقدسيين تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى بسبب تقييد دخوله بكبار السن والنساء.

وتشير الصور من داخل المسجد الأقصى إلى خلو أغلب ساحاته من المصلين، في حين لم يمتلئ المصلى القبلي بالمصلين وظلت صفوفه الخلفية فارغة.

تأتي هذه التطورات في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لقصف شديد في اليوم السابع لمعركة طوفان الأقصى، التي تخوضها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.