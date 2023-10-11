ليلة عصيبة.. شهيدان واقتحامات واعتقالات بالقدس

القدس المحتلة- عاشت مدينة القدس المحتلة، ليلة عصيبة على وقع اعتداءات إسرائيلية أسفرت عن شهيدين واعتقالات واقتحام عدة أحياء.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر الأربعاء عدة أحياء في المدينة بينها حي الطور وسلوان وبلدة العيساوية.

تغطية صحفية: مواجهات عنيفة مع الاحتلال في سلوان جنوب الأقصى. pic.twitter.com/S4M2lGEgel — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 10, 2023

وشهدت المدينة طوال الليلة الماضية حالة توتر ومواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في عدة أحياء وبلدات.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء أعلنت شرطة الاحتلال أنها قتلت شابين استخدما الألعاب النارية خلال مواجهات في بلدة سلوان.

ووفق مركز وادي حلوة، فإن الشهيدين هما: عبد الرحمن فرج وعلي العباسي، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت حي عين اللوزة في بلدة سلوان، وأطلقت القنابل الغازية بكثافة أمام منزل الشهيد العباسي، واقتحمت بيت العزاء مما استدعى نقل والد الشهيد إلى المستشفى.

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"دماء في كل مكان.. وشاهدة على ما جرى" هكذا تركت القوات الشهيدين علي عبيسان وعبد الرحمن فرج ينزفا حتى ارتقيا وهكذا سحبا مسافة طويلة دون حملهما لنقلهما الى سيارة الإسعاف pic.twitter.com/9wTil1F8Ii — Silwanic (@Silwanic1) October 10, 2023

وقال شهود عيان للجزيرة نت إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي بكثافة لتفريق شبان مقدسيين خلال مواجهات بعد ارتقاء الشهيدين، مما أوقع إصابة بينهم.

ووفق مصادر حقوقية، فقد شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات، دون أن تعلن أي جهة عن إجمالي عدد المعتقلين.

وتشهد محافظة القدس توترا منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" السبت الماضي، أدى إلى استشهاد 6 مقدسيين بينهم طفلان.