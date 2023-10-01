اقتحامات واعتقالات وإبعادات.. أبرز انتهاكات الاحتلال بالقدس في سبتمبر

طوت مدينة القدس والمسجد الأقصى مع انتهاء سبتمبر/أيلول الماضي شهرا ثقيلا تخللته سلسلة انتهاكات إسرائيلية وثقتها جهات رسمية فلسطينية، وإعلامية وحقوقية مقدسية.

وتمثلت أبرز الانتهاكات في اقتحام آلاف المستوطنين المسجد الأقصى وإبعاد عشرات الفلسطينيين عنه وعن البلدة القديمة من القدس، وسط إجراءات أمنية استهدفت بالأساس حياة السكان الفلسطينيين بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية.

وفي ما يلي نرصد أبرز الانتهاكات استنادا إلى بيان لوزارة الأوقاف الفلسطينية ومنصة "البوصلة" الإعلامية المقدسية:

اقتحامات

وفق وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري في بيان وصل الجزيرة نت اليوم الأحد، فإن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام من قبل المستوطنين 18 مرة خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مضيفا أن صلوات تلمودية وجولات استفزازية رافقت تلك الاقتحامات.

وأشار البكري إلى العدوان على مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى وتدمير جزء من محتوياته والاستيلاء على جزء آخر منه.

من جهتها، قالت منصة البوصلة الإخبارية المقدسية في تقرير إحصائي وصلت الجزيرة نت نسخة منه إن 4492 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بينهم 1383 خلال عيدي رأس السنة العبرية والغفران في النصف من الشهر.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية، اقتحم 867 مستوطنا المسجد الأقصى اليوم الأحد.

اعتقالات وحبس منزلي

طالت الاعتقالات الإسرائيلية في القدس أكثر من 156 فلسطينيا، بينهم أكثر من 30 قاصرا و18 امرأة.

ووفق "البوصلة"، صدر 25 أمر حبس منزلي عن محاكم الاحتلال بحق المقدسيين، ووقع 10 أطفال ضحية هذه العقوبة.

كما تسلم 36 مقدسيا أوامر إبعاد مختلفة، معظمها عن المسجد الأقصى، والباقي عن مدينة القدس.

بعد منعهم من الوصول إليه.. مُبعَدون عن الأقصى يرابطون في طريقة باب السلسلة تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد. pic.twitter.com/sHAPs7nlJG — الجزيرة قدس (@Aljazeeraquds) October 1, 2023

هدم المنازل

هدم الاحتلال 17 منزلا في القدس خلال سبتمبر/أيلول لماضي، منها 3 منازل اضطر أصحابها إلى هدمها ذاتيا تجنبا لدفع غرامة باهظة قد تفرضها عليهم سلطات الاحتلال إن نفذت هي عملية الهدم.