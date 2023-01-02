القدس المحتلة- بعد ساعات من توليه منصب وزير الأمن القومي في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، أعلن المتطرف إيتمار بن غفير نيته اقتحام المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري متجنبا تحديد الموعد الدقيق لذلك. لكن وسائل إعلام عبرية رجّحت أن يُنفذ هذا الانتهاك الثلاثاء أو الأربعاء.

وفي اليوم الأول من توليه منصبه أيضا، وجّه محامي مجلس "السنهدرين الجديد" (المؤسسة الحاخامية المركزية لجماعات الهيكل الاستيطانية المتطرفة) أفيعاد فيسولي، رسالة إلى مفوض الشرطة الإسرائيلية في القدس يطلب فيها توضيح السياسة الرسمية التي سيتبعها بن غفير هنا.

كما طلب المحامي تحديد جلسة استماع مباشرة مع الوزير لإطلاعه على مطالب الجماعات المتطرفة، وتحديد موقف الحكومة والشرطة منها.

وتضمنت الرسالة 11 مطلبا لجماعات الهيكل المتطرفة (تخطط لإقامة هيكل على أنقاض المسجد الأقصى) وهي:

تمديد ساعات اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك.

السماح للمستوطنين المقتحمين بأداء كامل الصلوات والطقوس التوراتية في المسجد الأقصى.

فتح الباب للاقتحامات طيلة أيام الأسبوع، وعدم إغلاق المسجد بوجه المتطرفين يومي الجمعة والسبت.

السماح بإدخال ما يسمونها "الأدوات المقدسة" إلى المسجد الأقصى، وتشمل رداء الصلاة والقبعة ولفائف التوراة وتابوت العهد والأبواق والقرابين النباتية والحيوانية.

تحديد موقع لكنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.

إنهاء مرافقة الشرطة الإسرائيلية للمتطرفين خلال جولاتهم الاقتحامية.

السماح باقتحام المسجد من جميع الأبواب، وعدم اقتصار ذلك على باب المغاربة الذي تسيطر عليه سلطات الاحتلال منذ احتلال شرقي القدس عام 1967.

عدم إغلاق المسجد الأقصى أمام المقتحمين خلال المناسبات الإسلامية.

إعلان "الحق المتساوي" لجميع الأديان في الأقصى.

إلغاء سياسة الإبعاد عن الأقصى بحق اليهود.

فتح باب الكنيس المقام في المدرسة التنكزية التاريخية المطلّة على ساحات الأقصى، والخاضع حاليا لسيطرة وزارة الأمن الإسرائيلية، أمام جميع اليهود.

جدول أعمالها للفترة المقبلة

وجاء في رسالة المحامي أفيعاد فيسولي أيضا أن وزير الأمن القومي هو من سيحدد بشكل حصري سياسة الشرطة والإرشادات العامة لها في المسجد الأقصى. وأنه لا يُسمح لأي مسؤول آخر بتوجيه الشرطة في هذا المكان، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعروف بعدائه لليهود الذين يصعدون إلى "جبل الهيكل".

وبذلك، يقول الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، تكون جماعات "الهيكل" قد وضعت جدول أعمالها للفترة المقبلة بين يدي وزيرها الذي تسلم حقيبة الأمن القومي، وأفصحت من جديد وعلى لسان المستشار القانوني لمؤسستها الحاخامية المركزية عن أجنداتها الثلاث في الأقصى وهي:

التقسيم الزماني التام

والتقسيم المكاني بتخصيص كنيس داخل الأقصى

والتأسيس المعنوي للهيكل بأداء كامل الطقوس التوراتية فيه وإدخال جميع "الأدوات المقدسة" التوراتية إليه.

وعلّق ابحيص على تزامن هذه الرسالة مع إعلان بن غفير نيته اقتحام الأقصى وفي اليوم الأول من مباشرة الحكومة الإسرائيلية الجديدة أعمالها بقيادة نتنياهو، بالقول إن "عام 2023 هو عام المعركة على الأقصى منذ يومه الأول، وهذا اليمين الديني الصهيوني جاء لتصفية قضية فلسطين من بوابة الأقصى والقدس". وبالتالي فإن "واجبنا أن نضع الأقصى نصب أعيننا وأن نوجه كل الطاقات إلى معركته، وإلا فنحن لا نستحقه".

افتتاح عهد "الصهيونية الدينية"

بدورها، اعتبرت مؤسسة القدس الدولية إعلان بن غفير نيته اقتحام الأقصى تحديا يُقصد به افتتاح ما أسمته "عهد الصهيونية الدينية" في الأقصى، ودعت إلى مواجهته وتكثيف الرباط في المسجد المبارك.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن إعلان بن غفير الذي جاء في اليوم ذاته الذي تلقّى فيه رسالة من "جماعات المعبد" المتطرفة تشمل 11 مطلباً ضد الأقصى، بينها تخصيص كنيس داخله والسماح بكامل الطقوس التوراتية وما يسمى الأدوات المقدسة وتمديد ساعات الاقتحام، يؤكد تكامل الأدوار بين الوزير وهذه الجماعات التي ينتمي إليها عضوياً، والتي شكلت قاعدته الانتخابية التي حملته للفوز في الانتخابات.

وحذّرت المؤسسة من أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى هذه المرة يختلف عن أي اقتحامٍ سابق له، فهو كما قالت "إعلان سيادة وهيمنة على الأقصى، ورسالة بأن عهدا جديداً قد افتُتح تسيطر فيه الصهيونية الدينية على المسجد الأقصى المبارك، لتطلق يد متطرفيها فيه بالتقسيم الزماني والمكاني وأداء الطقوس التوراتية فيه، على طريق الإحلال الديني الذي تطمح من خلاله إلى إزالة المسجد الأقصى من الوجود".

وشددت على أن المسجد الأقصى "مسجد إسلامي بمشيئة إلهية خالصة، وبتجربة حضارية فريدة على مدار 14 قرناً من زمن الحكم الإسلامي له، وليس لبن غفير ولا لشارون من قبله ولا لأي إنسان على وجه الأرض أن يُبدِّل في هذه الحقيقة الراسخة".

ودعا بيان المؤسسة المقدسيين وفلسطينيي 48 إلى التوافد إلى المسجد الأقصى والرباط فيه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، لمواجهة اقتحام بن غفير ومتطرفي أحزاب "الصهيونية الدينية" وأجهزة الأمن الموضوعة بتصرفهم. وذلك من صلاة الفجر حتى ما بعد الظهر، وهي الأوقات المخصصة للاقتحامات.

كما دعت "قوى الأمة الفاعلة شعبياً إلى الوقوف بتحركاتٍ جماهيرية إلى جانب المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، فتكونَ ميادين العالم العربي والإسلامي ساحات نصرةٍ للأقصى تنضم إلى المرابطين في ساحته" على حد قول بيانها.

وكذلك إعلان الجمعة الأولى من هذا العام في السادس من يناير/كانون الثاني جمعة "الرباط على الحق في المسجد الأقصى المبارك" وفي مختلف مساجد العالم الإسلامي، وذلك "توجيهاً لوعي الأمة نحو معركة الأقصى التي يشرع المحتل فيها منذ اليوم الأول لعام 2023".

استعداد استثنائي

وفي هذه الأثناء، كتب الوزير المتطرف بن غفير في تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر، مساء الأحد، "أشكر جميع وسائل الإعلام على اهتمامها بموضوع الصعود إلى جبل الهيكل، في الواقع هو قضية مهمة وكما قلت أخطط للصعود إليه، وفيما تعلق بالجدول الزمني أعدكم بأن أقوم بالإعلان عن ذلك، وحتى ذلك الحين، أود أن تتناول القنوات في نشراتها الإخبارية المسائية يوميا مسألة متى أنوي الصعود إلى جبل الهيكل".

وهذا الاقتحام ليس الأول لبن غفير ولن يكون الأخير في ساحات المسجد الأقصى، لكن من المتوقع أن شرطة الاحتلال التي باتت تتلقى الأوامر منه ستتهيأ لتأمين اقتحامه الوشيك بشكل استثنائي خشية "عرقلة الاقتحام ووقوع اضطرابات"، وفقا لموقع القناة السابعة الإسرائيلية.

يُذكر أن هذا الوزير المتطرف نفذ عدة اقتحامات لأولى القبلتين خلال عام 2022 المنصرم كعضو في الكنيست الإسرائيلي، وخلال جولاته الاستفزازية حرّض على الفصائل الفلسطينية وعلى الأوقاف الإسلامية قائلا "لقد حان الوقت لطرد الأوقاف الأردنية من جبل الهيكل"، وفي ثالث أيام عيد المظلة اليهودي (العُرش) قال خلال اقتحامه "نحن أصحاب هذا المكان ويجب أن نمتلكه".