صدامات واعتقالات واقتحام لوزير خارجية إسرائيل.. ماذا يحدث في باب العمود بالقدس؟

يُفنّد المقدسيون رواية الاحتلال التي يدّعي فيها أن المقدسيين يبادرون باستهداف قوات الاحتلال الموجودة في المكان بالرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، مؤكدين أن الوسائل الاستفزازية التي يبتكرها الاحتلال مع حلول شهر رمضان كل عام كفيلة بإشعال المواجهات على مدار الشهر.

القدس المحتلة- قُبيل أذان المغرب وحتى منتصف الليل يتجمع المقدسيون في ساحة باب العامود ومدرجاته كعادتهم في شهر رمضان المبارك بشكل عفوي، باعتباره الأيقونة الوطنية والاجتماعية التي يجدون فيها متنفسا لهم ومساحة للتأكيد على الهوية العربية للمكان.

تصدح حنجرة شاب بأنشودة "قمر سيدنا النبي"، ثم يتحلق الشبان حوله ويرددون كلماتها معه، وبقربهم طفل صغير لم يتجاوز الثالثة من عمره يتدحرج ويركض ببراءة أمام عشرات الشبان الذين لم يترددوا في تشجيعه بالهتافات والتصفيق.

بائع الذرة والعصائر الرمضانية وبائعو زينة رمضان ينتشرون حولهم بأجواء استثنائية لا يعكر صفوها سوى وجود عشرات العناصر من جيش وشرطة الاحتلال والقوات الخاصة الذين استعدوا للتعامل مع المقدسيين خلال الشهر الفضيل بيد من حديد.

سبق هذا الوجود الكبير إجراءات تعسفية أقدمت عليها الشرطة منذ ليلة الأول من رمضان والتي تنم عن أنها عقدت العزم على شن حربها على باب العامود من جديد في محاولة لفرض سيادتها عليه.

سلسلة استفزازات

ففي الليلة الأولى من رمضان نصبت الشرطة سواتر حديدية بطريقة تُقيد مساحة جلوس وحركة المقدسيين، وأتبعت ذلك بنصب مركز متنقل لها قرب باب العامود في الليلة الثانية.

وفي صباح اليوم الثاني بدأت طواقم متخصصة بتثبيت كشافات إضاءة أعلى غرف المراقبة التي بُنيت بقوة الاحتلال عام 2017 في محيط باب العامود.

وبعد ساعات اقتحم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد باب العامود والبلدة القديمة برفقة مفتش عام الشرطة كوبي شبتاي وقائد شرطة لواء القدس دورون ترجمان.

وخلال جولته قال لبيد "نتحدث عن فترة صعبة يسود فيها التوتر، ولكن لدينا شرطة يمكن أن نثق بها لكي نجتاز هذه الفترة المعقدة.. أفتخر بأفراد الشرطة وحرس الحدود وقوات جيش الدفاع وكل من يقوم بحراستنا في هذه الأيام المتوترة".

وأكد لبيد خلال جولته الاستفزازية على "توفير كافة الموارد اللازمة للشرطة لتتمكن من القيام بواجبها على أفضل وجه".

وفي السياق ذاته أعلنت الشرطة عن نشر 3 آلاف شرطي في محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة مع التركيز على نشر قوات علنية وسرية في منطقة باب العامود والتي تحولت وفق ادعاءات الشرطة إلى "حلبة للقيام بأعمال شغب وإخلال بالنظام العام".

وشهدت منطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان المتاخم مواجهات عنيفة في ثاني أيام شهر رمضان استخدمت خلالها الشرطة القنابل الصوتية والغازية، واعتدت بشكل عشوائي على الموجودين بالضرب المبرح وأعلنت اعتقالها 10 مقدسيين، مؤكدة عزمها تنفيذ حملة اعتقالات في شرقي القدس على خلفية المواجهات.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعاملها مع 19 شخصا خلال مواجهات اليوم الثاني من رمضان، ونقلت طواقم الإسعاف 4 إصابات إلى المستشفى.

ويُفنّد المقدسيون رواية الاحتلال التي يدّعي فيها أن المقدسيين يبادرون باستهداف قوات الاحتلال الموجودة في المكان بالرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، مؤكدين أن الوسائل الاستفزازية التي يبتكرها الاحتلال مع حلول شهر رمضان كل عام كفيلة بإشعال المواجهات على مدار الشهر.

الشابة المقدسية براءة أبو رموز التي توجد في باب العامود بشكل يومي تحدثت عن علاقتها بالمكان قائلة إنه متنفس المقدسيين الوحيد في ظل انعدام المساحات الكافية لاحتوائهم. وقالت "هو المكان الذي ألجأ إليه للقاء الأصدقاء والأقارب نحتسي الشاي والقهوة ونتبادل أطراف الحديث، وفي رمضان نُكثف من لقاءاتنا على مدرجاته".

وترى أبو رموز أن الوجود المكثف لقوات الاحتلال وتحويل باب العامود لثكنة عسكرية هو السبب الرئيسي في اشتعال المواجهات في المكان.

وتقول "لاحظتُ انتشار عدد هائل من كافة وحدات القمع في باب العامود ومحيطه وأزقة البلدة القديمة؛ وهذا يؤدي بطبيعة الحال للاحتكاك مع المقدسيين وبالتالي اشتعال المواجهات العنيفة".

وعن المظاهر المختلفة عن هبّة باب العامود التي اندلعت في شهر رمضان من العام الماضي قالت إن القمع هذا العام أعنف؛ إذ تعتدي قوات الاحتلال على المارين بشكل عشوائي وتُحطم المركبات والدراجات النارية بعد توقيف أصحابها.

وأضافت "لم يسلم كبار السن ولا النساء ولا الأطفال من الاعتداءات، وقوة المستعربين وجّهت السلاح بشكل مباشر وعشوائي تجاه كل من يقترب من العناصر أثناء تنفيذ الاعتقالات".

السيناريو الأقرب.. التصعيد

بدوره تحدث الأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد عن إمكانية تصاعد الأحداث في باب العامود وتطورها باتجاه مواجهة شاملة، قائلا إنه لا مصلحة لإسرائيل للذهاب باتجاه جولة تصعيد جديدة مجهولة المستويات والتطورات والنهايات.

وأوضح أن لذلك تداعيات على استقرار حكومة نفتالي بينيت والشوط الكبير الذي قطعته حكومته والحكومة السابقة في مجال "السلام الاقتصادي" وتهدئة الحالة الفلسطينية، ثم مسار التطبيع مع مجموعة من الأنظمة العربية، لكن رغم ذلك تبقى احتمالية تدحرج الأمور والذهاب باتجاه مواجهة كما حدث في رمضان الماضي واردة.

"كل المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل باتت مقتنعة أن فرضية التصعيد باتت قريبة جدا ومسألة منع تطور الأحداث من وجهة النظر الإسرائيلية صعبة، وبالتالي يبدو أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالية".

وحول تعزيز الوجود الشرطي في المدينة المقدسة بآلاف العناصر أكد الأكاديمي الفلسطيني أن ذلك يأتي في سياق الإجراءات "الدفاعية" من وجهة النظر الإسرائيلية خاصة بعد العمليات النوعية في الأسبوعين الأخيرين والتي كشفت هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

ولأنه لا يمكن لإسرائيل الاعتراف بالإخفاق الأمني الكبير تأتي حالة التصعيد في القدس لتغطية الإخفاق الأمني في إحباط العمليات التي ضربت صميم الأمن الفردي للمجتمع اليهودي من جهة، واستمرار العملية الأمنية الحالية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "كسر الأمواج" من جهة أخرى.