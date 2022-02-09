تعتزم بلدية الاحتلال في القدس تنفيذ مشروعين ضخمين على أنقاض نحو 180 منشأة للمقدسيين بالمنطقة الصناعية في وادي الجوز، الأول سيكون امتدادا لمشروع "مركز مدينة القدس الشرقية" والآخر "وادي السيليكون".

القدس المحتلة- لا شيء يبدو غريبا في المنطقة الصناعية بحي وادي الجوز في القدس، فعشرات المركبات تركن أمام المرائب بهدف تصليحها، وأصحاب الاختصاص يفحصون ويتنقلون بين الزبائن لتلبية طلباتهم، وحدها الأوراق البيضاء التي ثبتتها طواقم بلدية الاحتلال تُنغص سير العمل، وتدفع بأصحاب المرائب للتهامس تارة والانفعال والتعبير عن غضبهم بصوت مرتفع تارة أخرى.

قبل عام ونصف العام وزّعت البلدية عشرات أوامر الإخلاء التي حملت عنوان "وقف الاستخدام الاستثنائي"، معتبرة أن أصحاب "الكراجات" يستخدمون المحالّ بشكل استثنائي ومخالف منذ عقود. والآن تعود وتطل عليهم بإخطارات تنذرهم بهدم محالهم، بحجة بنائها دون ترخيص، بعد يأسها من إمكانية أن يُخلي المقدسيون مرائبهم طوعا.

المقدسي جريس مريبع يرفض اقتلاعه من مكان يعمل فيه منذ نحو 60 عاما (الجزيرة)

وجود تاريخي

المقدسي جريس مريبع (87 عاما) يتنقل بين آلات مرآبه الأثرية، رافضا اقتلاعه من المكان الذي يعمل فيه منذ عام 1964 في مجال خراطة الحديد لقطع السيارات.

يتحدث هذا المسن بهدوء ويقول إن الأخبار تتوارد منذ سنوات عن محاولات قتل المنطقة الصناعية وتفريغها من الكراجات، مؤكدا أنه لا يمكن لأصحاب المهن أن يتفرقوا في أماكن مختلفة لأن كل شخص منهم يُكمّل الآخر، إذ تمر المركبات بعدة مراحل خلال صيانتها وتحتاج لأكثر من تخصص.

ويضيف "كيف يمكن أن أرضخ لتهديدات البلدية وأنا أعمل في هذا المكان قبل وجودها؟ منذ الحكم الأردني للمدينة ونحن نملك تراخيص لمهنتنا ونزاولها بشكل روتيني، لكن منذ المصادقة على المشاريع الاستيطانية في منطقة وادي الجوز، نتعرض للتضييق ومحاولات الطرد بشكل طوعي والآن بشكل قسري".

على عكس هذا المسن، بدا المقدسي ميشيل المصو منفعلا غاضبا، يتنقل بين مكتبه والمرائب المحيطة به ويتناقش مع الآخرين حول المساحات القانونية التي يمكنهم التحرك فيها.

ميشيل المصو يحمل رخصة المهن الأردنية (الجزيرة)

يقول المصو إن والده استأجر المرآب عام 1958 وبدأ العمل ميكانيكيا للسيارات، وإن العائلة تمتلك رخص مهن من المملكة الأردنية، ولاحقا من بلدية الاحتلال التي تشهد دوائرها بالتزامهم بدفع كافة الضرائب المترتبة على منشآتهم التجارية، وفي الوقت ذاته تسعى جاهدة لإخلائهم الآن رغم ما يمتلكون من وثائق.

يرفض هذا الرجل بشكل قاطع الانتقال للعمل في منطقة صناعية أخرى، ويجزم أن الانتقال سيحول دون وصول الزبائن لهم. هذا ما أثنى عليه زبونه القديم أحمد أبو هيكل الذي قال للجزيرة نت إنه يتردد على المنطقة الصناعية منذ اشترى أول سيارة له عام 1970.

ويضيف "جميع المقدسيين ألفوا المكان وأصحاب المهن فيه، وبات حي وادي الجوز عنوانا لنا لتصليح المركبات، ولا نفكر بالذهاب للمناطق الصناعية الأخرى غربي المدينة بسبب بعد المسافة".

مرائب السيارات تعمل بشكل اعتيادي رغم التضييق ومحاولات الإخلاء (الجزيرة)

مشروعان استيطانيان ضخمان

وتعتزم بلدية الاحتلال في القدس تنفيذ مشروعين ضخمين على أنقاض نحو 180 منشأة للمقدسيين بالمنطقة الصناعية في وادي الجوز، الأول سيكون امتدادا لمشروع "مركز مدينة القدس الشرقية" والآخر "وادي السيليكون".

ويروّج رئيس البلدية موشيه ليؤون وطاقمه لمشروع "وادي السيليكون"، وعُقدت جلسات عدة مع أصحاب الأراضي في المنطقة الصناعية على أنه مشروع "الهايتك" -ذو التقنية العالية (High Technology)- الأضخم في القدس، والذي سيبنى على مساحة 200 ألف متر مربع، لإنشاء أماكن تشغيل في مجال التقنية العالية لـ10 آلاف خريج وأكاديمي مختص من المقدسيين.

وتبلغ مساحة الأراضي التي من المفترض أن يقام عليها مشروع "وادي السيليكون" نحو 30 دونما، أما الأرض التي تعتزم البلدية ضمها إلى مشروع "مركز مدينة القدس الشرقية"، فتبلغ مساحتها 5 دونمات، وتتبع لوقف عائلة الخطيب، ومن المفترض أن تُبنى عليها مبان سكنية تقع أسفلها مصالح تجارية تتجاهل الاستخدام الحالي للمكان بشكل كامل.

المحامي مهند جبارة الذي يتابع هذا الملف، يقول للجزيرة نت إنه تواصل مع قسم "التفتيش على البناء" في البلدية، وعلم أنه تم توزيع 50 إخطارا في المنطقة الصناعية يوم الاثنين.

وتطلب البلدية من أصحاب المرائب المثول أمام المفتش المسؤول فورا، ورجّح جبارة أن يتم إصدار أوامر هدم ضد المباني التي تدّعي البلدية إنشاءها دون ترخيص خلال أسبوعين.

من المنطقة الصناعية في وادي الجوز المهددة منشآتها بالإخلاء والهدم لصالح إنشاء مشاريع استيطانية (الجزيرة)

المفاجئ في هذه الإخطارات -وفقا للمحامي- أن البلدية تنتقل بتوزيعها إلى المرحلة التنفيذية، بعد أن اكتفت قبل عام ونصف العام بإعلام المقدسيين في المنطقة بتفاصيل المشروع وبمحاولة إخلائهم طوعيا.

ويصف جبارة الخطوة الأخيرة بالخطيرة للغاية، لأن السلطات الإسرائيلية انتقلت بها من مرحلة جس النبض إلى التضييق على المقدسيين بشكل عملي باللجوء لإجراء هدم البنايات.

ويضيف أنه يملك إمكانيات دفاع كبيرة عن المتضررين عبر تقديم طعون ترتكز على "قانون أساس" يندرج تحت بند حرية ممارسة العمل، لأن البلدية وعلى مدى أكثر من 50 عاما، سمحت لهؤلاء بالعمل وغضت النظر عنهم وأعطتهم الفرصة لفتح المصالح وتطويرها، لكنها الآن تريد تفريغ المنطقة منهم، ليس على أساس قانون التنظيم والبناء بل لتنفيذ أجندة معينة بتحويل المنطقة من صناعية للفلسطينيين إلى منطقة تكنولوجية متطورة.

ويختم جبارة حديثه للجزيرة نت، بالقول إنه طالما بقي المشروع في حدود المخططات فلا يعطي ذلك الحق للبلدية بإخلاء المحلات وهدمها، وبالتالي تريد طواقمها المضي قدما في تفريغ المكان من المستأجرين المحميين ودعوة أصحاب الأراضي الأصليين لدفعهم للقبول بمخططاتها، والبحث عن مستثمرين محليين أو من الخارج لتنفيذ المشاريع.