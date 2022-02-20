في كل دولة زارها وجد مهدي قرّش ألوانا فنية مختلفة، لكنه عثر على 80% من الأعمال الفنية التي يبحث عنها في مدينة حلب السورية، وهناك أبحر في عالم القدود الحلبية والموشحات الأندلسية التي يعود بعضها لما قبل عام 1900.

القدس المحتلة – يجلس على مقعد بلاستيكي يرتشف قهوته وينصت لصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الصادر من مكبرات الصوت المثبتة بسقف حانوته الذي تستأجره عائلة قرّش المقدسية في سوق خان الزيت بالبلدة القديمة، منذ عام 1936.

بجوار صاحب المحل القديم، تجلس قطة يقول إنها رفيقته منذ 5 أعوام، تجول في المكان المخصص منذ عام 1969 لبيع الأسطوانات وأشرطة الكاسيت.

لا يحتاج الزائر هنا إلى وقت طويل ليدرك السبب وراء رفض المسنّ، مهدي قرّش، إغلاق أبواب محله أو تغيير تخصصه بعد عزوف المشترين عن بضاعته منذ سنين.

ويدفع الشغف وحب التميّز والسعي لامتلاك مكتبة موسيقية ودينية بهذا المقدسي إلى اقتناء كل ما هو نادر من أعمال لفنانين ومُقرئين من عمالقة الوطن العربي.

وُلد مهدي قرّش في طريق الواد بالبلدة القديمة عام 1954، وترعرع في الأزقة متنقلا بين المنزل وحانوت والده الذي كان مخصصا لبيع المواد التموينية، ومع بلوغ مهدي سن الـ15 ترك والده الحانوت لأخذ قسط من الراحة وتسلّمه مهدي، وما زال يعمل فيه منذ 53 عاما بعدما حوّله إلى بيع الأسطوانات الصوتية.

زارت الجزيرة نت حانوت قرّش الصغير، وحاولت سبر أغوار مسيرته المهنية التي تخللها كثير من التجارب والمواقف.

مهدي قرّش داخل حانوته في سوق خان الزيت الذي يرفض إغلاق أبوابه رغم انعدام الحركة الشرائية (الجزيرة)

هواية تحولت إلى مصدر رزق

بصوت هادئ، يقول الرجل إن هواية جمع الأسطوانات رافقته مذ كان طفلا، فكان يجول بحثا عنها لشرائها أو يسجل بعض الأغنيات من الإذاعات، وكان حينئذ مستمعا مخلصا لإذاعة "صوت القاهرة" التي كانت تبث أغاني لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما.

ومع فتح أبواب حانوته انطلق في رحلة بحث عن الأسطوانات في الدول المجاورة لفلسطين، فكانت أولى محطاته الأردن، ومنها سافر إلى مصر وسوريا، ثم ذهب إلى أبعد من ذلك ووصل إلى تونس والمغرب والعراق.

يقول قرّش "كنتُ أبحث في كل الدول عن أعمال أم كلثوم وأجمع كل ما أعثر عليه، وأملك الآن 97% من أعمالها، ولدي بعض الأعمال المفقودة من أرشيف الإذاعات".

في كل دولة زارها وجد ألوانا فنية معينة، لكنه عثر على 80% من الأعمال الفنية التي يبحث عنها في مدينة حلب السورية، وهناك أبحر في عالم القدود الحلبية والموشحات الأندلسية التي يعود بعضها لما قبل عام 1900.

وعند سؤاله عن أكثر الأسطوانات طلبا ومبيعا في القدس في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، ابتسم الرجل وقال "كل أغنيات أم كلثوم. كان المقدسيون يتسابقون لسماعها في منازلهم، كما تهافت عليها أصحاب المقاهي الذين كانوا يطربون زبائنهم بأعمال كوكب الشرق يوميا".





الإنترنت قتل المهنة

بسعادة عميقة تحدث مهدي قرّش عن سنوات انتعاش هذه التجارة، وقال إن 56 حانوتا في القدس اختصت ببيع الأسطوانات والأشرطة، وكان أصحابها يُصنفون في خانة "التجار الأغنياء"، لكنها أغلقت أبوابها جميعا بالتدريج مع وصول الإنترنت، وبقي وحيدا في هذه المهنة التي يرفض التخلي عنها حتى يومنا هذا.

وعن اختفاء هذه التجارة أيضا، قال قرّش "أصيبت مهنتنا في مقتل منذ عام 2000، عندما دخل الإنترنت إلى المنازل رغم أن كثيرا من الأعمال النادرة لا نجدها حتى الآن على موقع يوتيوب، وبات زبائني الحاليون قليلين ومن فئة كبار السن".

يملك قرّش شريطا رفض بيعه طوال سنوات مديدة، يحتوي على صوت أم كلثوم وهي ترتل القرآن قبيل صلاة الفجر في مصر، وتمكن من الحصول على التسجيل في تونس من شخص عمِل معها.

بعض الأشرطة القديمة التي يضمّها محل مهدي قرّش في البلدة القديمة ومنها مقاطع موسيقية نادرة (الجزيرة)

قصة غريبة في حلب

كثيرة هي القصص والمواقف التي تزدحم في ذاكرة هذا الرجل الستيني، من بينها لقاؤه برجل سوري عام 2007 في حلب يعمل "مكوجيّا" (في كي الملابس) ويملك في محله أعمالا نادرة لأم كلثوم.

توجه قرّش إلى الرجل على مدار 5 أيام متتالية، وعرض عليه مبلغا من المال لشراء الأعمال الفنية لكنه رفض، وفي اليوم الأخير قال له "أريد العودة إلى القدس لكنني مولع بما تملك"، فذُهل الرجل وطلب منه حفنة تراب من المسجد الأقصى المبارك.

عاد مهدي إلى القدس وغرف حفنة من تراب الأقصى ومعها شتلة زيتون صغيرة، وتوجه مجددا إلى حلب، وعندما وقع نظر الرجل الحلبي على التراب بكى ونثر التراب وصلّى فوقه، وقال لقرّش "خذ كل ما أملك من أعمال فنية من دون مقابل لأن حقّي وصلني بحفنة التراب هذه".

التقى الرجلان في حلب مرارا، وكان آخر لقاء بينهما عام 2011 إذ لم يتمكن بعدئذ مهدي قرّش من العودة إلى حلب بسبب اندلاع الحرب في سوريا.