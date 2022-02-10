يُعرف الرابي بمسيرته الطويلة في التعليم بمدارس القدس وغيرها، وقاد إضرابا لمدة عام في المدرسة الرشيدية، رفضا لفرض المنهاج الإسرائيلي على الطلبة، حتى نجح في تحقيق مطلبه.

القدس المحتلة- شيّع المقدسيون ظهر اليوم الخميس جثمان المربّي راتب الرابي (95 عاما) الذي دُفن في المقبرة اليوسفية شرقي سور القدس، بعد أداء الصلاة عليه في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.

ويعتبر الرابي أحد أعمدة التدريس في القدس المحتلة، حيث بدأ مهمته قبل الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، وكان من أوائل مدرسي الكيمياء فيها، وواجه بقوة تهويد المنهاج الفلسطيني في مدرسة الرشيدية، التي عمل بها مدرسا، ثم مديرا لها طوال 30 عاما، وأنشأ أول مختبر للكيمياء داخلها.

جنازة راتب الرابي بعد الصلاة عليه في المسجد الأقصى ظهر اليوم الخميس (الجزيرة)

35 عاما من التدريس

ولد الرابي في القدس عام 1927، ودرس في المدرسة الرشيدية حتى الثانوية، ثم انتقل إلى كلية الخضوري الزراعية في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومنها إلى الجامعة الأميركية في بيروت لدراسة الكيمياء، ليبدأ بعدها رحلة تدريس في مدارس شرقي مدينة رام الله، ومدارس القدس، مثل المأمونية والرشيدية والكلية الإبراهيمية حتى تقاعد عام 1983.

وإلى جانب إسهاماته النوعية وطنيا وعلميا داخل المدرسة الرشيدية، أسس الرابي مدارس في قرية صور باهر جنوبي القدس، وكان منسقا لامتحانات الثانوية العامة في محافظة القدس عام 2006، وعضوا في اتحاد الجمعيات الخيرية ونادي الموظفين ولجنة الإسكان في القدس.

صورة للمربي راتب الرابي من داخله بيته في وادي الجوز عام 2019 (الجزيرة)

تفرّغ للرباط

بعد تقاعده، تفرّغ الرابي للرباط في المسجد الأقصى، فكان يقصده يوميا من بيته القريب بحي وادي الجوز رغم تقدم عمره والأمراض التي أصابت جسده. وحتى بعد أن تجاوز 90 عاما، كان يستعين بمركبة خاصة للوصول إلى المسجد، والاستراحة في مصاطبه ما استطاع.

بعد انتشار نبأ وفاته أمس الأربعاء، نعته شريحة واسعة من المقدسيين بتأثر شديد، تلاميذه ومعلمو القدس وروّاد الأقصى، والمتعففون الذين استفادوا من خدمات لجنة زكاة القدس التي ترأسها بعد تقاعده.

قبل 3 سنوات، تفرّدت الجزيرة نت بأول لقاء إعلامي مع المعمّر الرابي داخل بيته في حي وادي الجوز، وتحدث فيه عن تجربته في تحدي فرض المنهاج الإسرائيلي على التعليم في القدس بداية الاحتلال.

روى الرابي كيف تمركز الجنود الإسرائيليون بعد احتلال عام 1967 داخل المدرسة الرشيدية، وأعلنوا احتلالها تزامنا مع احتلال كثير من المدارس الفلسطينية.

وذكر الرابي -للجزيرة نت- أن الاحتلال تحصن داخل أقسام المكتبة وأغلقوا المدرسة، "لكننا تمكنا من فتحها بعد أسبوع بالتعاون مع لجنة مؤلفة من شخصيات مقدسية، كنهاد أبو غربية وحسن الخطيب ومحمد أبو شلباية".

بعد فتح الرشيدية، حاولت بلدية الاحتلال في القدس -برئاسة تيدي كوليك- فرض المنهاج الإسرائيلي على المدرسة، فدعا الرابي لإضراب عام عن التعليم.

وبعد سنة من الإضراب، طلب كوليك الاجتماع بإدارة المدرسة، وعن ذلك الاجتماع قال الرابي "فأصررنا على عودة المنهاج الأردني الذي كان يدرّس قبل احتلال القدس، وامتثل بالنهاية لطلباتنا".