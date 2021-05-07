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شاهد.. الفلسطينيون يوثقون اعتداءات الاحتلال على المصلين في الأقصى بآخر جمعة من رمضان

7/5/2021-|آخر تحديث: 7/5/202111:44 PM (مكة المكرمة)

بث نشطاء عشرات المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وذكر مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت مساء اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المدمع باتجاه المصلين، واعتقلت عددا منهم، وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 53 شخصا أصيبوا جراء اعتداء القوات الإسرائيلية.

وكانت المواجهات بين قوات الاحتلال والمصلين انطلقت في باب السلسلة، أحد أبواب الحرم القدسي، وانتقل الأمر إلى داخل باحات المسجد بعدما اقتحمتها قوات الاحتلال، في حين حاولت جموع غفيرة من المصلين إبعاد تلك القوات عن المكان.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى منطقة الحرم وإلى البلدة القديمة للقدس المحتلة.

وتظهر المقاطع المصورة استهداف قوات الاحتلال للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، في تصعيد خطير للأحداث هناك.

كما وثقت مواقع فلسطينية هتافات الشبان داخل المسجد الأقصى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال

وتظهر الفيديوهات التي وثّقها صحفيون ونشطاء الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال على الشبان المقدسيين، بينما وثقت فيديوهات أخرى منع الاحتلال المقدسيين من دخول البلدة القديمة، والتدقيق في هوياتهم.

كما وثقت مقاطع الفيديو محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من النساء الفلسطينيات داخل مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى.

 

كما وثقت مقاطع أخرى لحظات نقل فرق الإسعاف لأعداد من المصابين في المسجد الأقصى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وكان ناشطون تداولوا الخميس مقطع فيديو لفلسطينيين وهم يتصدون لمستوطن إسرائيلي رش غاز الفلفل على أهالي الشيخ جراح أثناء تناولهم الإفطار.

كما تداولت حسابات فلسطينية في ذات السياق مقطع فيديو لأهالي حي الشيخ جراح، وهم يهتفون: "يا غزة يلا.. منشان الله"، في إشارة لخطاب محمد الضيف قائد كتائب القسام الذي هدد الاحتلال إذا لم يتوقف عن الممارسات العنيفة و قرارات الإخلاء في حي الشيخ جراح.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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