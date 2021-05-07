شاهد.. الفلسطينيون يوثقون اعتداءات الاحتلال على المصلين في الأقصى بآخر جمعة من رمضان

بث نشطاء عشرات المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وذكر مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت مساء اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المدمع باتجاه المصلين، واعتقلت عددا منهم، وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 53 شخصا أصيبوا جراء اعتداء القوات الإسرائيلية.

وكانت المواجهات بين قوات الاحتلال والمصلين انطلقت في باب السلسلة، أحد أبواب الحرم القدسي، وانتقل الأمر إلى داخل باحات المسجد بعدما اقتحمتها قوات الاحتلال، في حين حاولت جموع غفيرة من المصلين إبعاد تلك القوات عن المكان.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى منطقة الحرم وإلى البلدة القديمة للقدس المحتلة.

وتظهر المقاطع المصورة استهداف قوات الاحتلال للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، في تصعيد خطير للأحداث هناك.

تصعيد خطير.. الاحتلال يستهدف المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي تصوير: رامي الخطيب pic.twitter.com/TE68IWBjUi — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 7, 2021

كما وثقت مواقع فلسطينية هتافات الشبان داخل المسجد الأقصى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال

وتظهر الفيديوهات التي وثّقها صحفيون ونشطاء الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال على الشبان المقدسيين، بينما وثقت فيديوهات أخرى منع الاحتلال المقدسيين من دخول البلدة القديمة، والتدقيق في هوياتهم.

اقتحامات ساحات المصلى القبلي وإطلاق عشرات قنابل الصوت والرصاص المطاطي على المصلين العزل pic.twitter.com/Pixy5lHkaQ — ميدان القدس (@MaydanAlquds) May 7, 2021

#فيديو

قوات الاحتلال تمنع المواطنين من دخول البلدة القديمة في القدس المحتلة وتدقق في هوياتهم الآن pic.twitter.com/6LflDNww7u — ميدان القدس (@MaydanAlquds) May 7, 2021

#عاجل استبسال الشبان بالدفاع عن المسجد الأقصى، وإصابة عدد منهم وتوصل المواجهات. pic.twitter.com/y0wotOgsNZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 7, 2021

الاحتلال يعيق دخول الفلسطينيين عبر باب الساهرة في القدس المحتلة pic.twitter.com/yVLTiX4NoI — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 7, 2021

كما وثقت مقاطع الفيديو محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من النساء الفلسطينيات داخل مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى.

قوات الاحتلال تحاصر عددا كبيرا من النساء داخل مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى.. تكبيرات وهتافات بوجه الاحتلال pic.twitter.com/GXmxnyBZKp — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 7, 2021

كما وثقت مقاطع أخرى لحظات نقل فرق الإسعاف لأعداد من المصابين في المسجد الأقصى خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

عشرات الإصابات في ساحات الأقصى إثر اقتحام قوات جيش الاحتلال لساحاته والاعتداء على المصلين العزل pic.twitter.com/U32winaj8p — ميدان القدس (@MaydanAlquds) May 7, 2021

لحظة نقل إحدى الإصابات من المسجد الأقصى pic.twitter.com/Dc3IGb191h — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 7, 2021

مشاهد لبعض الإصابات التي وقعت بعد مهاجمة قوات الاحتلال للمصلين داخل المسجد الأقصى pic.twitter.com/MsacmccAS4 — صوت الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) May 7, 2021

وكان ناشطون تداولوا الخميس مقطع فيديو لفلسطينيين وهم يتصدون لمستوطن إسرائيلي رش غاز الفلفل على أهالي الشيخ جراح أثناء تناولهم الإفطار.

كما تداولت حسابات فلسطينية في ذات السياق مقطع فيديو لأهالي حي الشيخ جراح، وهم يهتفون: "يا غزة يلا.. منشان الله"، في إشارة لخطاب محمد الضيف قائد كتائب القسام الذي هدد الاحتلال إذا لم يتوقف عن الممارسات العنيفة و قرارات الإخلاء في حي الشيخ جراح.

This is absolutely disgusting! An Israeli settler sprayed pepper gas at Palestinians while they were having Iftar in Sheikh Jarrah neighbourhood! #SheikhJarrah #SaveSheikhJarrah #Jerusalem pic.twitter.com/pIIZmvuYRM — Quds News Network (@QudsNen) May 6, 2021