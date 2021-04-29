شاهد.. كيف انتفض عراقيون لأجل الأقصى؟

من جامع الإمام أبي حنيفة النعمان ببغداد وجّه "عراقيون لأجل الأقصى" رسالة إلى المرابطين في بيت المقدس "لإفشال الهجمة الصهيونية على الأقصى في 28 رمضان، فوالله إن عيون المسلمين ترقبكم وتتمنى أن تكون في المكان الذي أنتم فيه".

أطلق فريق "عراقيون من أجل الأقصى" حملة في عدد من مساجد بغداد نصرة للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الفريق إنه استنفر جهوده الميدانية والإلكترونية "نصرة لأهلنا في القدس بعد تزايد انتهاكات الاحتلال في فلسطين عامة والقدس خاصة، وتوعد المستوطنين باقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى في 28 رمضان".

جانب من حملة #من_العراق_الى_الأقصى_قلوبٌ_تعشقُ_المسرى التي أطلقها فريق #عراقيون_لأجل_الأقصى و التي تضمنت توزيع مطويات توعوية حول المسجد الأقصى مع وجبات إفطار للصائمين و لله الحمد و المنة#القدس_تنتفض#القدس#فلسطين#المسجد_الأقصى#القدس_ينتفض pic.twitter.com/AyAHOIzTlh — عراقيون لأجل الأقصى (@fBMf0LWewkIRtq1) April 29, 2021

وتضمنت الحملة -التي حملت عنوان "من العراق إلى الأقصى، قلوب تعشق المسرى"- توزيع مطويات توعوية عن المسجد الأقصى، مع وجبات إفطار للصائمين في عدد من مساجد بغداد، و"الطلب منهم الدعاء لأهلنا في القدس وفلسطين"، حسب الفريق.

ومن جامع الإمام أبي حنيفة النعمان بمدينة الأعظمية، وجّه فريق "عراقيون لأجل الأقصى" رسالة إلى المرابطين في بيت المقدس "لإفشال الهجمة الصهيونية على الأقصى في 28 رمضان، فوالله إن عيون المسلمين ترقبكم وتتمنى أن تكون في المكان الذي أنتم فيه".

وأضاف الفريق "ونقول لكم والله إن لكم في العراق إخوانا يشدون على أيديكم ويتوقون توقا إلى نصرتكم، فوالله لننصركم ولو حبوا على الركب".

وتشهد مدينة القدس عامة، والمسجد الأقصى خاصة، منذ بداية شهر رمضان الجاري مناوشات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، بسبب محاولات قوات الاحتلال منع التجمعات والفعاليات الرمضانية السنوية وسط المدينة.

من #العراق إلى الأقصى… قلوبٌ تعشق المسرى من أعظمية بغداد؛ من مسجد الإمام أبي حنيفة رسالة #عراقيون_لأجل_الأقصى إلى المرابطين في بيت المقدس لإفشال الهجمة الصهيونية على الأقصى في ٢٨ رمضان، "فوالله إن عيون المسلمين ترقبكم وتتمنى أن تكون في المكان الذي أنتم فيه".#اقتحام_28رمضان pic.twitter.com/usdTCrkkap — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) April 29, 2021