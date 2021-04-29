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القدس|عراق

شاهد.. كيف انتفض عراقيون لأجل الأقصى؟

من جامع الإمام أبي حنيفة النعمان ببغداد وجّه "عراقيون لأجل الأقصى" رسالة إلى المرابطين في بيت المقدس "لإفشال الهجمة الصهيونية على الأقصى في 28 رمضان، فوالله إن عيون المسلمين ترقبكم وتتمنى أن تكون في المكان الذي أنتم فيه".

المسجد الأقصى يشهد انتهاكات متكررة من الاحتلال الإسرائيلي وتصاعدت منذ بداية شهر رمضان المبارك (رويترز)
المسجد الأقصى يشهد انتهاكات متكررة من الاحتلال الإسرائيلي وتصاعدت منذ بداية شهر رمضان المبارك (رويترز)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202109:27 PM (مكة المكرمة)

أطلق فريق "عراقيون من أجل الأقصى" حملة في عدد من مساجد بغداد نصرة للمسجد الأقصى المبارك.

وقال الفريق إنه استنفر جهوده الميدانية والإلكترونية "نصرة لأهلنا في القدس بعد تزايد انتهاكات الاحتلال في فلسطين عامة والقدس خاصة، وتوعد المستوطنين باقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى في 28 رمضان".

وتضمنت الحملة -التي حملت عنوان "من العراق إلى الأقصى، قلوب تعشق المسرى"- توزيع مطويات توعوية عن المسجد الأقصى، مع وجبات إفطار للصائمين في عدد من مساجد بغداد، و"الطلب منهم الدعاء لأهلنا في القدس وفلسطين"، حسب الفريق.

ومن جامع الإمام أبي حنيفة النعمان بمدينة الأعظمية، وجّه فريق "عراقيون لأجل الأقصى" رسالة إلى المرابطين في بيت المقدس "لإفشال الهجمة الصهيونية على الأقصى في 28 رمضان، فوالله إن عيون المسلمين ترقبكم وتتمنى أن تكون في المكان الذي أنتم فيه".

وأضاف الفريق "ونقول لكم والله إن لكم في العراق إخوانا يشدون على أيديكم ويتوقون توقا إلى نصرتكم، فوالله لننصركم ولو حبوا على الركب".

وتشهد مدينة القدس عامة، والمسجد الأقصى خاصة، منذ بداية شهر رمضان الجاري مناوشات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، بسبب محاولات قوات الاحتلال منع التجمعات والفعاليات الرمضانية السنوية وسط المدينة.

المصدر : الجزيرة

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