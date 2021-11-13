تقول النقابة الوطنية للتشكيليين بالمغرب إن الفنانين والمثقفين ما زالوا مساندين لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر واستعادة حقوقه السليبة، وهذا لا تمليه مناسبة عابرة أو ذكرى سنوية، بل يأتي تعبيرا عن وفائهم التاريخي للعروبة والإسلام.

الرباط- لم يتردد الفنان التشكيلي المغربي بنيونس عميروش لحظة حين تلقى دعوة للمشاركة في معرض فني تضامني مع الشعب الفلسطيني في مقر "وكالة بيت مال القدس" بالرباط.

وشارك عميروش في هذه التظاهرة بلوحة من مجموعته الفنية التي اشتغل عليها منذ 3 سنوات في موضوع "الفن والمعمار".

يقول عميروش للجزيرة نت إنه اختار لوحة تجسّد معمار الرباط، لإرسال رسالة وفاء ودعم للقدس ولكل فلسطين.

وإلى جانب لوحته، تُعرض أكثر من 120 لوحة أمام الجمهور طيلة الشهر الجاري، تحضيرا لمزاد علني سينظم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمبادرة من النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين ودار "مزاد وفن" بطنجة.

وستخصص مداخيل هذا المعرض لتمويل برامج الوكالة الثقافية والفنية الموجّهة للمبدعين الفلسطينيين في مدينة القدس.

يقول عميروش إن الفنانين والمثقفين المغاربة "لا يتوانون عن تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة والتضامن مع قضية فلسطين العادلة، فهذا السلوك مسألة متجذرة في وجدان الشعب المغربي بمختلف أطيافه".

وأضاف أن الحاجة ماسة اليوم لتأكيد قيم التضامن، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها العديد من الشعوب والأوطان العربية.

اللوحة التي يشارك بها الفنان التشكيلي بنيونس عميروش في المعرض (الجزيرة)

مدارس وأجيال مختلفة

ويشارك أكثر من 120 فنانا تشكيليا مغربيا في معرض جماعي عنوانه "قطاف الأهلة"، يمثلون مدارس واتجاهات فنية مختلفة وأجيال متنوعة.

ويقول رئيس النقابة الوطنية للفنانين التشكيليين المحترفين محمد المنصوري الإدريسي إن المزاد سينظم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي جعلته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1978 مناسبة للتعبير عن التضامن الدولي مع نضال شعب فلسطين.

ويضم المعرض -حسب الإدريسي- لوحات لأسماء لها حضور عربي ودولي، وأعمالها معروضة في متاحف دولية.

ويوضح الإدريسي للجزيرة نت أن النقابة انتقت المشاركين في هذه التظاهرة بدقة حتى يكون للعمل الفني المعروض مقتنوه ومريدوه، ويكون التفاعل مع المزاد المرتقب كبيرا.

جانب من معرض "قطاف الأهلة" التضامني مع القدس (الجزيرة)

وفاء تاريخي

ومن أهم الأسماء المشاركة في هذا الحدث: ماحي بنبين، وعبد القادر لعرج، ومصطفى حفيظ، وعبد الكريم الغطاس، وعبد الكبير ربيع، وعبد الكريم الوزاني، وفوزي العتيريس، وحسن الشاعر، وبتول السحيمي، وبوعبيد بوزيد، ونور الدين ضيف الله، ونور الدين شاطر، وغيرهم.

ويقول الإدريسي إن الفنانين التشكيليين يكنّون -شأنهم شأن جميع المغاربة- حبا غير محدود، ومساندة غير مشروطة للشعب الفلسطيني وحقوقه.

وقال إن النقابة عندما اقترحت المبادرة على أعضائها والمتعاطفين معها تلقّت استجابة فورية من الفنانين الذين تطوعوا بخيرة أعمالهم الإبداعية، وأيضا من عائلات الفنانين الراحلين أمثال عائلة التشكيلي المعروف محمد المليحي.

وأضاف "كان الفنانون والتشكيليون والمثقفون وما زالوا مساندين لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر واستعادة حقوقه السليبة، وهذا لا تمليه مناسبة عابرة أو ذكرى سنوية". لافتا إلى أن هذه التظاهرة بمثابة "تعبير عن وفائنا التاريخي لواجب الانتماء للعروبة والإسلام".

اللوحات المعروضة في معرض "قطاف الأهلة" ستباع في مزاد علني لدعم المبدعين في القدس (الجزيرة)

قطاف الإبداع

وبينما تحتفي القدس وباقي فلسطين بموسم قطاف الزيتون، يقول مدير وكالة بيت مال القدس محمد سالم الشرقاوي "فتحنا مع الفنانين المغاربة موسما من نوع آخر، يجمع أهلة ونجوما على الخير، فحان قطافها".

وتعد الوكالة هذا المعرض بمثابة "دُفعة أولى من الغيث نستشرف بها أهلّة الخير التي نسابق إليها أهله لنقطف معهم مزيدا من ثمار تضامن أصيل ميَّز على الدوام علاقة المغاربة بأشقائهم في القدس وفي فلسطين".

وأوضح الشرقاوي للجزيرة نت أن الوكالة تعمل على تعبئة كل الموارد الممكنة أمام انحسار التمويل ومحدوديته، مبينا أن مبادرة نقابة التشكيليين المحترفين تدخل في إطار التعاون مع أصحاب الإرادات الحسنة من قادة الرأي في المجتمعات والجمعيات واتحادات الفنانين والرياضيين ورجال الأعمال، من أجل المساهمة في تمويل البرامج والمشاريع التي تحتاجها مدينة القدس وأهلها المرابطون.

يُذكر أن حجم إنفاق الوكالة المتوقع إلى نهاية عام 2021 يُقدّر بنحو 3.7 ملايين دولار أميركي، تسهم المغرب فيها بـ86%، فضلا عن تبرعات الأفراد المغاربة والمؤسسات.

يشارك في معرض "قطاف الأهلة" عشرات الفنانين المغربيين المحترفين (الجزيرة)