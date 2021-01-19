البث الحي
القدس

من يطعم طيور الأقصى وقططه بعد اليوم؟.. الموت يُغيّب "أبو هريرات الأقصى"

جمان أبو عرفة - القدس المحتلة
19/1/2021

فور ورود نبأ وفاة غسان يونس "أبو أيمن" (72 عاما) إلى أسماع الفلسطينيين من رواد المسجد الأقصى، حتى تدفق سيل من ذكرياتهم معه -والتي مر بها معظمهم-؛ فقد عرف بين المصلين في الأقصى بلقب "أبو هريرات الأقصى"؛ لكثرة اعتنائه وإطعامه لقطط المسجد.

أصيب أبو هريرات الأقصى بفيروس كورونا قبل 3 أشهر، ووافته المنية أمس الاثنين ببلدته عارة في الداخل الفلسطيني، والتي كان يأتي منها يوميا إلى المسجد الأقصى قاطعا مسافة بالحافلة أو السيارة تزيد على ساعتين ونصف الساعة ذهابا وإيابا.

منذ أكثر من عقدين، داوم أبو أيمن على زيارة الأقصى، وأراد أن يترك بصمته داخله، فما إن يدخل أسوار المسجد حاملا حقيبته السوداء على كتفه، وأكياسا أخرى بيده، حتى تجتمع القطط حوله، ويحلق سرب من الطيور فوق رأسه، في مشهد فريد رآه وأبهر به كل من التقى الرجل.

أبعده الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات عن المسجد الأقصى، وعرقله على أبوابه؛ لكنه كان دائم التبسم، يبش في وجه رواد الأقصى، ويوزع عليهم الحلوى والطعام طالبا منهم ذكر الله، ويهرول مسرعا نحو الأطفال أيضا ليعطيهم الهدايا والحلوى، ويداعبهم مبتسما مازحا.

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين صباح اليوم، بمنشورات يستذكر فيها أصحابها مواقفهم مع ذلك الرجل الطيب طويل القامة أبيض اللحية، يقولون إن "وجهه كان يشع نورا وسكينة، سيفتقده الأقصى وأهله وقططه وطيوره كثيرا".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

بالفيديو.. من كرسيه المتحرك: لا عذر في هجران الأقصى

ساعتا سفر بالسيارة أتعبتا جسد أحمد الشريف لكنه لم يجرؤ على التذمر، فقد ألحّ على والديه ليصحباه إلى المسجد الأقصى فقرر التحمل ومنّى نفسه بالراحة حين يستلقي على مصطبة كبيرة بين المصلى القبلي وقبة الصخرة

المزيد من القدس

طمعا ببيته الملاصق للأقصى.. الاحتلال يعتقل أبناء البشيتي ويحول حياته إلى جحيم

المقدسي البشيتي مع صور أبنائه الذي يغيبهم الاحتلال خلف قضبان السجون معظم أيام السنة (الجزيرة)

في انتهاك جديد بالأقصى.. تصوير الساحات كافة بتقنية متطورة بحماية قوات الاحتلال

أعمال التصوير المسحي شملت ساحة المصليين القبلي وقبة الصخرة المشرفة وجميع الأروقة المؤدية إليهما (الجزيرة نت)

تحذيرات من استكمال تهويدها.. حفريات إسرائيلية جديدة في ساحة البراق قرب الأقصى

آليات الاحتلال الحديثة في ساحة البراق وأسفل التلة يظهر مستوى الطبقات (الجزيرة نت)

خط الدفاع الأخير… شاهد ما فعله مقدسيون لمنع تقدم جرافات الاحتلال في أراضيهم بسلوان

شادي سمرين يواجه جرافة الاحتلال بجسده لمنعها من تجريف أرضه (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

استبعاد 12 عنصرا من الحرس الوطني بواشنطن والبنتاغون يعلن جاهزية القوات لتأمين حفل تنصيب بايدن

عناصر من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن (الفرنسية)

تزامنا مع حملة لإغلاق مساجد.. وزيرة المواطنة الفرنسية: لا أحتمل رؤية فتيات صغيرات محجبات

وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا (رويترز)

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

خليفة عباسي يحكم يوما واحدا ووزير يُدفن مرات وآخر تأكله الكلاب.. تعرف على رجال الدولة المنكوبين بـ"شؤم" الأدب