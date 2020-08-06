القدس ليست عاصمة إسرائيل.. محكمة روما تدين مؤسسة "راي" الإعلامية

أقرت محكمة روما في منطوق حكم صدر عنها خلال الساعات الماضية بإدانة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية "راي" (Rai) التي أكدت في مايو/أيار الماضي أن القدس عاصمة إسرائيل، وذلك من خلال أحد أشهر برامج المسابقات التي تُبث على الهواء مباشرة.

وكانت القضية قد وصلت إلى القضاء بعد أن قدمت منظمتان فلسطينيتان في إيطاليا طعنا تطالبان فيه المحكمة بإدانة المؤسسة الإعلامية الإيطالية الرسمية وإجبارها على أن تصحح خطأها.

واستندت القاضية شيشيليا براتيزي في منطوقها على الشرعية الدولية والعديد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي أدانت فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

منظمتان فلسطينيتان في إيطاليا طالبتا محكمة روما بإدانة المؤسسة الإعلامية الإيطالية الرسمية وإجبارها على تصحيح خطئها (راي)

من جانبه، علق المحامي فاوستو جانيللي، وهو من أهم خبراء القانون الدولي بإيطاليا، قائلا إنها المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة وطنية بشأن الوضعية القانونية للقدس، مضيفا "نحن اليوم سعداء لأنه يتعيّن الآن على مؤسسة (راي) الإعلامية الإعلان -بموجب قرار المحكمة- عن خطئها والتأكيد بشكل رسمي لا لبس فيه أن القدس ليست عاصمة إسرائيل".

وأضاف جانيللي "القدس ليست عاصمة إسرائيل، ولا يمكن القبول بأن يكون كل شيء قابل للتزوير".