800 مستوطن في 4 أفواج يقتحمون الأقصى في يوم عرفة والأردن يحتج

اقتحم أكثر من 800 مستوطن صباح اليوم الخميس ساحات المسجد الاقصى المبارك، في أعقاب دعوات من جماعات المستوطنين لتكثيف عمليات الاقتحام تزامنا مع ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" عند اليهود، والذي يصادف يوما مقدسا عند المسلمين هو يوم عرفة.

وقد شهدت الساحات احتكاكا بين مصلين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي نشرت تعزيزات في ساحات الأقصى لحماية مجموعات المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى في 4 أفواج التقت في ساحة المسجد، واعتقلت الشرطة عددا من الشبان الفلسطينيين.

عضو الكنيست يهودا كليك يقتحم المسجد الأقصى المبارك رفقة المئات من المستوطنين.#الأقصى_في_خطر #اقتحام_يوم_عرفة pic.twitter.com/e2WpY3dWxP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 30, 2020

وحمّل مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن العدوان الذي يتعرض له المسجد الأقصى، وأكد رفض أي مساس بحرمته.

وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة صباح اليوم تمهيدا لاقتحامات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيست يهودا غليك، ونشرت أعدادا كبيرة من عناصر الشرطة والقوات الخاصة داخل وخارج المسجد الأقصى لتسهيل اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد وأداء الصلوات التلمودية في ذكرى ما يسمونه "خراب الهيكل".

خطير جداً

لأول مرة في الأقصى، خلال ذكرى خراب الهيكل قامت مجموعة من متطرفين صهاينة ينتمون الى جماعة "العودة الى جبل الهيكل" بالصلاة علانية في الأقصى والسجود الملحمي الكامل ولفترة طويلة دون أن يمنعهم 😭😭#اقتحام_يوم_عرف pic.twitter.com/dUbCZ4pikj — رحيق الجنان(جزائسطينية) (@hjDTj8wYluK6Xbc) July 30, 2020

ورفع بعض المستوطنين علم إسرائيل داخل المسجد الأقصى، وأدى متطرفون من جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" الصلاة علانية في الأقصى بالانبطاح الكامل على أرض الأقصى، أو ما يسمى "السجود الملحمي" ولفترة طويلة دون أن يمنعهم أحد، ودون أن يطردوا من الأقصى، وواصلوا بعد ذلك جولتهم في ساحات الأقصى.

مستوطن يرفع علم الكيان الصهيوني داخل المسجد الأقصى المبارك قبل قليل.#الأقصى_في_خطر #اقتحام_يوم_عرفة pic.twitter.com/YS50hNxWKT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 30, 2020

واعتدت شرطة الاحتلال على مجموعة من الشبان الموجودين في المسجد الأقصى، واعتقلت 5 منهم واقتادتهم لأحد مراكزها في البلدة القديمة.

ووقعت مساء أمس الأربعاء مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات من شرطة الاحتلال في عدة مناطق بالبلدة القديمة في القدس بسبب صلوات المستوطنين حول أبواب المسجد الأقصى وعند بوابات البلدة القديمة بشكل علني واستفزازي، واعتدت قوات الاحتلال على الشبان بالضرب واعتقلت بعضهم.

ووجه الأردن اليوم مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية، وطالبها كقوة قائمة بالاحتلال باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين، والكف عن الاستفزازات والانتهاكات.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها سماح السلطات الإسرائيلية لمئات المتطرفين اليهود بتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن ما جرى اليوم في المسجد الأقصى المبارك تصرف عبثي غير مسؤول ومرفوض، ويمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا سافرا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي.