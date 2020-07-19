شاهد.. مقدسية تحتفل مع ابنها بعيد ميلاده بمدخل السجن قبل بدء محكوميته

رافقت أم فلسطينية من بلدة سلوان بالقدس المحتلة ابنها الشاب عبد الرحيم بربر حتى مدخل سجن مجدو التابع لسلطات الاحتلال وهي تحتفل بعيد ميلاده الثاني والعشرين الذي يصادف اليوم مع بدء قضاء محكوميته بالسجن شهرا.

وتقول السيدة منى بربر (أم عبد الرحيم) وهي أسيرة محررة إنها أصرت على الاحتفال بعيد ميلاد ابنها وتوديعه عند باب السجن على هذا النحو لتقويته من جهة، وكي توصل للمحتل وللعالم رسالة حب الفلسطينيين للحياة من جهة أخرى.

يذكر أن عبد الرحيم وهو طالب في جامعة بيرزيت، اعتقل عدة مرات، واتهم أخيرا بضرب جندي عند باب العامود في القدس المحتلة بعد اعتدت عليه قوات الاحتلال بالضرب لطرده ومنعه من الجلوس في باحة باب العامود.

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