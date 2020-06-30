العثور على ذخيرة أردنية في بئر قديمة بمحاذاة الأقصى

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني خبرا عن عثور سلطة الآثار الإسرائيلية على ذخيرة يعود تاريخها لفترة الحكم الأردني لشرقي القدس، وذلك خلال حفريات تجريها قرب السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك.

وتجري هذه الحفريات بهدف تحسين مدخل النفق الغربي هناك، وتم العثور على مشط الذخيرة في إحدى الآبار التي تعود للعهد البريطاني، وكانت تخدم حارة المغاربة، وبعد فحص هذه الذخيرة تبين أنها من إنتاج مصنع بريطاني في خمسينيات القرن الماضي، واستخدمها الجيش الأردني آنذاك.

ونقلت الصحيفة عن سلطة الآثار الإسرائيلية قولها إنها عثرت قبل 10 أعوام في بئر أخرى قريبة على السلاح الذي يصلح للرصاص المكتشف حديثا، وإن الجيش الأردني ألقى حينها السلاح في بئر والرصاص الخاص به في بئر أخرى، وتؤكد أن الذخيرة المكتشفة تُركت في الموقع من قبل الفيلق الأردني في البلدة القديمة بالقدس.