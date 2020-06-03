بالفيديو.. القدس والنكسة.. حكم عسكري للمدينة (4-6)

في الحلقة الرابعة من سلسلة "القدس والنكسة" نتعرف على كيفية احتلال القدس. فقد اقتحم ميناحيم بيغين مدينة القدس بمشاركة وحدات المظليين وما عرف بلواء القدس في جيش الاحتلال، معلنا الاستيلاء على المدينة يوم 7 يونيو/حزيران 1967.

وأعلن الاحتلال تشكيل إدارة عسكرية للضفة الغربية يرأسها حاييم هرتسوغ، واتخذ من فندق الأمبسادور في شرقي القدس مقرا له، وعُينت إدارة عسكرية لشرقي القدس برئاسة شلومو لاهط.

بعد أن هدأت أصوات المدافع فوجئ الاحتلال بخروج الآلاف من سكان البلدة القديمة الذين ظن أنهم غادروا المدينة، فشرع في حملة اعتقالات وتهديد للسكان لإجبارهم على المغادرة طوعا، لكن السكان صمدوا وبقوا فيها إلى اليوم.