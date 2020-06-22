قبل أن يبعدهم.. الاحتلال يعتقل 5 مرابطات وحارسا بالأقصى

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد 5 مقدسيات وحارسا قرب مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، قبل أن تفرج عنهم بشرط الإبعاد.

ووثقت مشاهد مصورة اعتقال جنود الاحتلال الشابات الخمس، وهن شفاء أبو غالية وآية أبو ناب وآية معتوق ومرام النتشة وميار النتشة، بعد اقتحام باحات المسجد ومنع المصلين من أداء الصلاة فيه.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى عبد الكريم القاعود، وجرى نقلهم جميعا إلى مركز تحقيق "القشلة"، قبل أن تفرج عنهم بشرط الإبعاد عن المسجد.

من جهتها، استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس "اقتحام عناصر شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة واعتقال الفتيات الخمس بعد الاعتداء عليهن داخل المصلى، واعتقال الحارس لاعتراضه على ذلك".

وعبرت عن استهجانها من هذه التصرفات التي وصفتها بغير المسؤولة و"الهادفة لتأجيج الوضع داخل المسجد بحجج واهية هدفها تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد".

ويقول نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 750 فلسطينيا في مدينة القدس، بينهم أطفال ونساء.