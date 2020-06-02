بالفيديو.. القدس والنكسة.. هكذا سقطت القدس (3-6)

كانت القدس الهدف الأول للعدوان الإسرائيلي عام 1967، حيث عزلت قوات الاحتلال القدس عن محيطها في الضفة الغربية.

وكانت الخطة الإسرائيلية لاحتلال الضفة والقدس ترتكز على أساس توجيه ضربة حاسمة لأي قوات شمال القدس للسيطرة على المرتفعات حول المدينة مما يسهل تطويقها وإحكام السيطرة على الطرق المؤدية إليها.

في الخامس من يونيو/حزيران 1967 طوقت القوات الإسرائيلية مدينة القدس واحتل لواء المظليين جبل الطور من جهة الشرق، أما من جهة الشمال فكان يتمركز لواء المشاة وآخر آلي، بينما كانت مهمة لواء المشاة المعزز بالمدفعية والدبابات احتلال جبل المكبر.

وفي صباح السابع من يونيو/حزيران 1967 بدأ الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية الهجوم على المواقع الأردنية في حي الشيخ جراح ثم طوق الاحتلال المدينة من الشمال والجنوب، في حين سقطت الأحياء خارج سوق القدس القديمة، واستمر القتال داخل شوارع المدينة.

وفي اليوم ذاته ركز الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على تلال القدس الشرقية في المطّلع وجبل الزيتون وتقدم لواء المظليين باتجاه ساحة المتحف ورأس العامود وسلوان.

وفي العاشرة من صباح السابع من يونيو/حزيران اقتحمت القوات الإسرائيلية القدس الشرقية واحتلت أحياءها وشوارعها الرئيسية، ووصلت باحة الأقصى وحائط البراق، ثم تمت السيطرة على كامل المدينة مساء.