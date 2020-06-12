بالفيديو.. حكم عليه بالسجن 17 شهرا.. العشرات يتضامنون مع رائد صلاح

ألقى متضامنون مع رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح، جاؤوا اليوم من جميع أنحاء فلسطين، كلمات أمام محكمة حيفا للوقوف معه ومؤازرته.

وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية حكما على صلاح بالسجن 17 شهرا بتهم التحريض على العنف والإرهاب، في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف الثوابت".

وتوجه العشرات من أهالي القدس والداخل إلى المحكمة منهم قيادات وطنية كالشيخ كمال الخطيب وبعض المرابطات والمرابطين المقدسيين.