بالفيديو.. حكم عليه بالسجن 17 شهرا.. العشرات يتضامنون مع رائد صلاح

أصدرت محكمة إسرائيلية حكما على رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح بالسجن لمدة 28 شهرا، بتهمة التحريض على العنف والإرهاب، ووافقت المحكمة على تأجيل حبس الشيخ رائد إلى 26 مارس/آذار القادم. تقرير: إلياس كرام تاريخ البث: 2020/2/10
ألقى متضامنون مع رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح، جاؤوا اليوم من جميع أنحاء فلسطين، كلمات أمام محكمة حيفا للوقوف معه ومؤازرته.
وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية حكما على صلاح بالسجن 17 شهرا بتهم التحريض على العنف والإرهاب، في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف الثوابت".
وتوجه العشرات من أهالي القدس والداخل إلى المحكمة منهم قيادات وطنية كالشيخ كمال الخطيب وبعض المرابطات والمرابطين المقدسيين.