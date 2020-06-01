بالفيديو.. القدس والنكسة.. أسباب الحرب ونتائجها (2-6)

في 5 يونيو/حزيران 1967 شنت إسرائيل حربا على ثلاث دول مجاورة لفلسطين هي الأردن وسوريا ومصر.

وتعود أسباب هذه الحرب لعدة أحداث بينها مطالبة مصر بسحب قوات الأمم المتحدة من سيناء وحشد الجيش المصري قواته فيها، وإغلاق مصر مضائق تيران (الممر المائي بين خليج العقبة وبقية البحر الأحمر) في وجه الملاحة الإسرائيلية، وهو ما أعتبرته إسرائيل بمثابة إعلان حرب عليها.

ومن أسباب الحرب أيضا جهود التسلح التي كانت تبذلها مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.

استمرت الحرب من 5 يونيو/حزيران حتى 10 يونيو/حزيران ثم أصدر مجلس الأمن قراره رقم 236 يدين فيه أي تحرك للقوات بعد هذا التاريخ، وهكنا اتسع ما كانت تسيطر عليه إلى ثلاثة أضعاف ونصف ما كانت تسيطر عليه عام 1948 بحيث أصبح نحو 80 ألف كيلومتر مربع من الأراضي العربية؛ سيناء وهضبة الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك شرق القدس.