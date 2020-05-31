بالفيديو.. القدس والنكسة.. احتلال مبكر قبل النكبة (1-6)

احتلت مدينة القدس من قبل الجيش البريطاني في ديسمبر/كانون الأول 1917، وذلك بعد شهر من إصدار وعد بلفور.

وفي عام 1922، منحت عصبة الأمم بريطانيا حق الانتداب على فلسطين، واستمر الانتداب حتى إعلان انتهائه عام 1948، وفي حينه كانت أعداد اليهود قد تزايدت بشكل ملحوظ وزادت قوتهم.

وفور انتهاء الانتداب، أعلنت العصابات الصهيونية قيام إسرائيل وغربي القدس عاصمة لها، وبذلك تم احتلال 84% من المدينة.

عمل الاحتلال على زيادة أعداد اليهود وتقليص أعداد العرب حيث أقيمت 12 مستوطنة، في حين خضع الشق الشرقي من المدينة المقدسة لحكم الأردن وأبرز معالمه البلدة القديمة وفيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة، وبقي الوضع كذلك حتى احتلال ما تبقى من القدس يوم 5 يونيو/حزيران 1967.