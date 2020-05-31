البث الحي
سياسي|القدس|فلسطين

بالفيديو.. القدس والنكسة.. احتلال مبكر قبل النكبة (1-6)

31/5/2020

احتلت مدينة القدس من قبل الجيش البريطاني في ديسمبر/كانون الأول 1917، وذلك بعد شهر من إصدار وعد بلفور.

وفي عام 1922، منحت عصبة الأمم بريطانيا حق الانتداب على فلسطين، واستمر الانتداب حتى إعلان انتهائه عام 1948، وفي حينه كانت أعداد اليهود قد تزايدت بشكل ملحوظ وزادت قوتهم.

وفور انتهاء الانتداب، أعلنت العصابات الصهيونية قيام إسرائيل وغربي القدس عاصمة لها، وبذلك تم احتلال 84% من المدينة.

عمل الاحتلال على زيادة أعداد اليهود وتقليص أعداد العرب حيث أقيمت 12 مستوطنة، في حين خضع الشق الشرقي من المدينة المقدسة لحكم الأردن وأبرز معالمه البلدة القديمة وفيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة، وبقي الوضع كذلك حتى احتلال ما تبقى من القدس يوم 5 يونيو/حزيران 1967.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

"القدس تناديكم لتنتصر على كورونا".. حملة إلكترونية عالمية لنصرة القدس بالمال

انطلقت مساء الأربعاء الماضي حملة عالمية إلكترونية بعنوان "القدس تناديكم لتنتصر على كورونا"، تهدف إلى الحد من آثار انتشار وباء كورونا بالقدس، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الدواء والغذاء.

المزيد من تاريخي
الأكثر قراءة