من مطبخها المطل على الأقصى.. الناشطة مريم أبو نجمة تتحدث للجزيرة

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة لسيدة مقدسية، وهي تجلس في مطبخ منزلها الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، حيث تظهر من نافذة المطبخ قبة الصخرة المشرفة، التي بدا مشهدها لكثير من المتابعين على منصات التواصل كلوحة تعلقها السيدة أم محمد على حائط مطبخها.

انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي باسم "مطبخ أم محمد"، الذي ظهر في خلفيته تلاوة القرآن في المسجد الأقصى. وأعرب المتابعون عن حلمهم أن يسكنوا في مثل هذا المنزل في هذه البقعة المباركة.

وقالت الناشطة المقدسية مريم أبو نجمة، التي صورت الفيديو، وهي من سكان المنزل المطل على المسجد الأقصى في مقابلة مع برنامج "نشرتكم" على قناة الجزيرة، إنها لم تفاجأ من الانتشار الواسع الذي حظي به الفيديو، بسبب حب المسلمين وتعلقهم بالمسجد الأقصى والتعطش لزيارته.

وأكدت مريم أبو نجمة أن الاحتلال الإسرائيلي عرض شيكا مفتوحا للعائلة مقابل شراء منزلها بسبب إطلالته على المسجد، وهي حال أي مقدسي مقيم بالقرب من الأقصى. وفي المقابل، يتعرض هؤلاء المقدسيون لضغوط والتضييق على حياتهم اليومية لدفعهم إلى ترك منازلهم؛ فكل خروج أو دخول لهذه المنازل يتعرض أصحابها للتفتيش وطلب هوياتهم وتصويرهم ومنعهم أحيانا من الخروج.