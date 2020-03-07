دماء على أعتاب الأقصى.. الشيخة أنيسة: بمستشفى الاحتلال عاملوني كالحشرات

جمان أبوعرفة-القدس المحتلة

"استندت بلا حراك إلى الحائط، لم أكن أشكل أي خطر، باغتتني رصاصة مباشرة اخترقت فخذي وتركوني أنزف".. هكذا تروي أنيسة أبو الهوى (43 عاما) تفاصيل إصابتها يوم 22 فبراير/شباط الماضي قرب باب الأسباط بالمسجد الأقصى، وشهادتها على قتل الشاب ماهر زعاترة (33 عاما).

كان قدر أنيسة الوحيد أن وجودها تزامن مع وجود الشهيد، تقول للجزيرة نت إنها خرجت قبل صلاة الظهر من باب الأسباط بعد تقديمها درسا في الفقه الإسلامي بالأقصى، فرأت في ساحة الغزالي المقابلة للباب جنودا يصرخون ويركضون خلف أحد الشبان، فاحتمت بالجدار، لتجد الشهيد قد احتمى أيضا عن يسارها بأمتار معدودة.

تضيف "لا تغيب تفاصيل وجه الشهيد من مخيلتي، التقت أعيننا للحظات، وقف الجند أمامنا، ولم يكن الشاب يشكل أي خطر عليهم، لكن أحدهم أطلق النار عليه بعد تلقيه أمرا من جهازه اللاسلكي، ووسط ذهولي باغتتني رصاصة أنا أيضا، وبعدها انهمر الرصاص بالعشرات بشكل عشوائي من كل مكان، كأننا في ساحة حرب".

بفخذها النازف زحفت أنيسة مبتعدة عن المكان، تاركة وراءها شالها الأسود، استندت إلى حائط قريب وهمّت بالاتصال بزوجها، لكن أحد الجنود ركلها فأسقط هاتفها، ثم عاود الركلة فأسقط حقيبتها، وهمّ بقية الجنود بالتهجم عليها لولا تدخل أحد الشبان الفلسطينيين.