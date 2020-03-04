أغيثوا طفولتهم.. حملة عالمية لنصرة أطفال القدس
وبهدف إنجاح الحملة الحديثة، تضافرت الجهود الإلكترونية والميدانية في أكثر من عشرين دولة، حيث أُعدت مادة توعوية بالعربية والإنجليزية والتركية والإندونيسية، وكان وسم #أغيثوا_طفولتهم و#Relief_their_childhood و#çocukluklarını_geriverin متصدرا الحملة على منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام.
وتؤكد ختام أن الحملة ترصد وتوثق قصصا لأطفال تعرضوا لانتهاكات كبيرة، أبرزها الاعتقالات والحبس المنزلي والتغريم المالي، إضافة إلى بتر أطرافهم واقتحام منازل ذويهم ليلا، وزجّهم في زنازين مظلمة باردة مع القتلة الجنائيين، مشيرة إلى أنهم يتعرضون للحرمان من حقوقهم الإنسانية كالتعليم والأمان والحياة الكريمة.
تحركات ميدانية
وستتضمن الحملة في أيامها الثمانية ندوات ومهرجانات ومؤتمرات ووقفات احتجاجية، إضافة إلى مؤتمر ختامي في نهاية مارس/آذار الجاري يضم أعضاء ونشطاء ومهتمين بالحملة ومنصة "كلنا مريم".
ومن تركيا الحاضنة الأولى لمنصة "كلنا مريم" وحملة "أغيثوا طفولتهم"، توضح منسقة الحملة عائشة غول بايجي للجزيرة نت أن ثمانين جمعية تركية مشاركة في الحملة ستقيم مسيرة في إسطنبول.
وتضيف أن كشافة القدس المرخصة من قبل الفدرالية التركية للكشافة العالمية ستشارك في التظاهرة، مع ندوات توعوية وفعاليات بأنقرة ومدن أخرى تركية.
وستشمل الفعاليات الميدانية فلسطين والأردن ولبنان والكويت والسودان وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، إلى جانب مشاركة نشطاء وكتاب قطريين في الحملة الإعلامية. وستنظم المدارس العربية في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا ندوات توعوية حول وضع أطفال القدس.
وفي آخر أيام الحملة (الثامن من الشهر الجاري) سيبدأ التغريد الإلكتروني بكثافة على الوسم المتفق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القدس، للوصول إلى "ترند" محلي في الدول المشاركة وعالمي للفت النظر إلى قضية الحملة.
وعن عالمية الحملة، تؤكد منسقة المكتب الدولي لمنصة "كلنا مريم" سندس بوكميل، أن المنصة سميت باسم مريم لتجمع بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، لأنها تستهدف المرأة المقدسية بغض النظر عن دينها، وكذلك طفلها كما في حملة "أغيثوا طفولتهم"، مضيفة أن نشطاء وإعلاميين أوروبيين غير مسلمين تفاعلوا مع الحملة بشكل لافت.
يذكر أن عام 2019 المنصرم شهد اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لنحو 900 طفل فلسطيني، بينهم 84 طفلا دون 12 عاما، كما حدث مع الطفل قيس عبيد (6 أعوام) الذي استدعاه الاحتلال للتحقيق معه. إضافة إلى 120 قرار حبس منزلي، و19 قرار إبعاد، 21 منها بتهمة النشر على فيسبوك.
كما شهد العام الماضي استشهاد الطفل نسيم أبو رومي (14 عاما)، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
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