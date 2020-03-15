كورونا يشل السياحة المسيحية في القدس

أسيل جندي-القدس المحتلة

لا تخلو القدس من السياح الذين يقصدونها طوال أيام العام من كافة أصقاع الأرض، لكن الحال تبدلت هذه الأيام في ظل حالة الهلع من فيروس كورونا التي أصابت السياحة المسيحية في المدينة.

وقبل أيام انطلق الصوم الأربعيني للطوائف المسيحية الغربية والشرقية، وبدأت الاستعدادات لاستقبال السياح، لكن فيروس كورونا أربك المشهد، بعد أن ألغى السياح حجوزهم في الفنادق شرقي المدينة وغربيها.

وقال فراس العمد صاحب أحد الفنادق في المدينة إن نسبة إشغال الفندق كانت 78%، لكنها هبطت فجأة إلى 35% مع إلغاء كثير من السياح حجوزهم، ومن المتوقع أن تهبط هذه النسبة أكثر في ظل توسع دائرة البلدان التي حظرت إسرائيل دخول السياح منها.

وأضاف العمد -الذي يبعد فندقه بضعة أمتار عن البلدة القديمة في القدس- أن الكثير من السياح الإندونيسيين حولوا رحلاتهم الجوية إلى مصر بعد إيقاف السعودية دخول المعتمرين، وكان يفترض أن يصل هؤلاء إلى القدس عبر معبر طابا الذي أغلق أيضا مع ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في مصر.

ورغم أن المسيحيين الأقباط لم يلغوا حجوزهم حتى اللحظة، فإن العمد توقع أن تصل حجم الخسائر التي سيتكبدها بسبب إلغاء حجوز مارس/آذار وأبريل/نيسان حوالي 350 ألف دولار، مضيفا "واجهنا انتكاسات كثيرة بسبب أوضاع أمنية سابقا، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنتكس بها فنادق القدس بسبب فيروس عالمي".

فندق الأراضي المقدسة القريب من البلدة القديمة ألغى السياح حجوزاتهم فيه للشهرين الحالي والمقبل (الجزيرة)

تجارة التحف

وإلى جانب أصحاب الفنادق المتأثرين، يأتي التجار المقدسيون المتخصصون في بيع التحف السياحية، حيث يبلغ عدد المحال العاملة في هذا المجال 122 محلا في البلدة القديمة.

ويقول رئيس "جمعية تجار التحف الشرقية" جواد أبو عمر إنهم ينتظرون هذا الموسم كل عام بفارغ الصبر، مضيفا أنه وبقية التجار في حارة النصارى بدؤوا يشعرون بشح حركة السياح داخل البلدة القديمة في الأيام الأخيرة.