لأب فلسطيني وأم مصرية.. فايزة تعيش متخفية في القدس منذ 25 عاما بسبب "غزة"

الجزيرة نت-القدس المحتلة

منذ احتلال شرق القدس عام 1967 تقوم وزارة الداخلية الإسرائيلية بمنح بطاقة إقامة دائمة للسكان الفلسطينيين الأصليين في المدينة، وسحب الإقامة من بعضهم أيضا، وتفرض إجراءات مشددة على منحها لأزواج المقدسيين من الضفة الغربية أو خارج فلسطين، في ما يُعرف بـ"لمّ الشمل"، في حين تغلق الباب تماما عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين من قطاع غزة، باعتباره "كيانا معاديا".



وهنا تكمن مأساة السيدة الفلسطينية فايزة زيادة (43 عاما)، المولودة لأب فلسطيني وأم مصرية، فرغم إقامتها في القدس المحتلة منذ 25 عاما، فإن الاحتلال يرفض منحها أي وثيقة رسمية توفر لها الحياة الآمنة، فأصبحت فريسة الخوف من ترحيلها إلى قطاع غزة بعيدا عن زوجها وأطفالها السبعة إن أُمسك بها من دون "بطاقة شخصية".

تقول فايزة للجزيرة نت إنها انتقلت للعيش في القدس مع ابن عمتها بعد زواجهما عام 1996، وأقيم العرس بالقدس من دون أن تحضره عائلتها، التي لم تستطع الحصول على تأشيرة، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم لم تزر عائلتها في مصر، لأنها تعلم أن سلطات الاحتلال لن تسمح لها بالعودة إلى بيتها وأبنائها في القدس، بحجة أنها لا تحمل الإقامة.

لم تر فايزة والدتها في مصر منذ زواجها وماتت من دون أن تلقاها (الجزيرة)

بلهجة مصرية مشوبة بكلمات مقدسية، قالت فايزة إن الهاتف هو وسيلة التواصل الوحيدة مع أخيها الوحيد في مصر، وأخواتها الثماني اللاتي توزعن –بعد زواجهن- بين مصر والسعودية واليمن ورام الله، وتُكثر من مكالمات الفيديو حتى لا تنسى ملامحهم. تلك المكالمات التي كانت صلة الربط بينها وبين والدتها شمس المرسى التي توفيت عام 2016 من دون أن تودعها.



تقول فايزة "أمي كانت من مدينة المنصورة، كنت أهوى زيارة بيت جدي الريفي في الإجازة بعيدا عن ضجيج القاهرة، بقيت على تواصل معها بعد زواجي عبر الهاتف، كنت أشاهدها وهي تصنع الكعك المصري". عند هذه الذكرى انقطعت فايزة عن الكلام لدقائق منهمكة في تجفيف دموعها التي لم تنقطع، بصعوبة أخذت نفسا وقالت "بقيت على أمل لقاء أمي، لكنها توفيت بمرض السرطان، ولم أستطع حتى توديعها، كنت مخيرة بين وداعها أو ألا أعود إلى أبنائي أبدا".

لم تتخل فايزة عن أمل لقاء والدها فاروق زيادة حتى اللحظة الأخيرة، حيث حصل على تحويلة طبيّة إلى مشفى المقاصد في القدس، لكنه توفي يوم التحويلة، بعد عشرة أشهر على وفاة زوجته.

أثناء حديثنا مع فايزة، صدح أذان الظهر من المسجد الأقصى داخل بيتها، فقالت إن هذا النداء هو الذي يصبرها، يقول لها خمس مرات في اليوم منذ 25 عاما إن حياتها ستتحسن.